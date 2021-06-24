7 июня 2021 года Apple провела свое ежегодное мероприятие WWDC, на котором традиционно анонсирует новые версии своих iOS, iPadOS, macOS, watchOS и других софтверных обновлений. И если iOS/iPadOS 15 получат все устройства, поддерживающие iOS/iPadOS 14, то с новой macOS Monterey всё не так гладко. Для немалого количества пользователей Mac 2013 и 2014 модельных годов стало неприятной новостью то, что их компьютеры официально списаны в утиль — на Monterey они не обновятся. Мы не станем обсуждать сейчас спорность этого решения — в этом материале будет хорошая новость для владельцев Mac, которые оказались «за бортом».
В новой macOS Monterey самым заметным и интересным изменениям подвергся нативный браузер Safari. Он изменился как внешне, так и функционально. Хорошая новость состоит в том, что сейчас его можно установить на macOS Big Sur! Это бета-версия Safari Technology Preview с номером сборки 14.2.
Другая хорошая новость — Safari из macOS Monterey не заменит собой штатную версию браузера. Он установится как отдельное приложение, и им можно будет пользоваться отдельно от предыдущего Safari 14.1.1. После установки бета-версии она моментально «подхватит» ваши закладки, историю посещений, пароли от аккаунтов и так далее — с ней можно полноценно работать, как с обычной версией Safari. Это отличный способ попробовать новые функции и оценить свежий дизайн вкладок, не рискуя «угробить» свой компьютер и свои данные. А если что-то пойдет не так — бета-версию в любой момент можно закрыть (или даже удалить) и вернуться на актуальную стабильную версию.
Скачать Safari Technology Preview можно по этой ссылке с официального сайта Apple, посвященного разработчикам. Процесс установки ничем не отличается от инсталляции обычного приложения для macOS. После установки в меню приложений появится браузер Safari Technology Preview с фиолетовой иконкой — его легко будет отличить.
А вы будете тестировать новый браузер Safari Technology Preview? Поделитесь в комментариях, как он вам. Кстати, более подробно обо всех изменениях в Safari в 2021 году можно прочесть вот здесь.
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У Вас в окошке написано верно — Вы скачали сборку для Monterey. А для Big Sur ссылка ниже — вот. На странице загрузки всё помечено.