Джокер


В воcьми приложениях из Google Play Store обнаружен опасный вирус. Об этом рассказали в PhoneArena.

Эксперты по кибербезопасности постоянно исследуют фирменный магазин приложений Google на предмет попадания туда вредоносного софта. В этот раз было обнаружено аж 8 приложений, притворяющихся полезными. Большинство из них так или иначе связаны с отправкой СМС, два приложения имитируют сканер документов, и одно предоставляет бесплатные обои. Вот список софта, который нужно срочно удалить:
  • Auxiliary Message
  • Fast Magic SMS
  • Free CamScanner
  • Super Message
  • Element Scanner
  • Go Messages
  • Travel Wallpapers
  • Super SMS
По словам экспертов, внутри этих программ прячется троян, который обычно называют «джокером». Он собирает данные пользователей Android-девайсов, после чего они продаются в даркнете. Однако это не самое плохое.

Joker умеет подписывать пользователя на дорогие внутренние покупки помимо его желания, и воровать деньги. Помимо этого, «джокер» крадет списки контактов и сообщения, а также умеет совершать телефонные звонки. Чисто теоретически такой набор инструментов позволяет злоумышленникам с легкостью войти в онлайн-банк жертвы, перехватив сообщение с кодом авторизации.

Специалисты рекомендуют изучать отзывы на приложения перед загрузкой. Чаще всего пользователи, которые уже пострадали от неблагонадежного софта, оставляют гневные отзывы. Они могут подсказать вам, что с приложением что-то не так.  



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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