В воcьми приложениях из Google Play Store обнаружен опасный вирус. Об этом рассказали в PhoneArena.
Эксперты по кибербезопасности постоянно исследуют фирменный магазин приложений Google на предмет попадания туда вредоносного софта. В этот раз было обнаружено аж 8 приложений, притворяющихся полезными. Большинство из них так или иначе связаны с отправкой СМС, два приложения имитируют сканер документов, и одно предоставляет бесплатные обои. Вот список софта, который нужно срочно удалить:
- Auxiliary Message
- Fast Magic SMS
- Free CamScanner
- Super Message
- Element Scanner
- Go Messages
- Travel Wallpapers
- Super SMS
Joker умеет подписывать пользователя на дорогие внутренние покупки помимо его желания, и воровать деньги. Помимо этого, «джокер» крадет списки контактов и сообщения, а также умеет совершать телефонные звонки. Чисто теоретически такой набор инструментов позволяет злоумышленникам с легкостью войти в онлайн-банк жертвы, перехватив сообщение с кодом авторизации.
Специалисты рекомендуют изучать отзывы на приложения перед загрузкой. Чаще всего пользователи, которые уже пострадали от неблагонадежного софта, оставляют гневные отзывы. Они могут подсказать вам, что с приложением что-то не так.
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