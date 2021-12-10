



Компания Google объявила о разработке утилиты, которая позволит запускать в Windows игры, созданные для Android. Играть в такие игры можно будет на компьютерах, ноутбуках, планшетах и других устройствах с Windows.



По словам Google, утилита разрабатывается инженерами компании независимо, без участия Microsoft и компаний, создающих эмуляторы Android в среде Windows (например, BlueStacks). В играх будет реализована синхронизация всех данных (например, заработанных ачивок и прогресса прохождения) и бесшовный переход между платформами — то есть можно будет начать играть на смартфоне или планшете и продолжить на компьютере или наоборот.



Google планирует выпустить нативное игровое приложение с поддержкой Windows 10 и 11 в 2022 году. Компания будет самостоятельно распространять это приложение, оно не будет основано на глубокой интеграции в Windows. Игры будут устанавливаться и запускаться непосредственно на устройстве, без использования облачного стриминга. Поддержку этой возможности получат все игры с интеграцией сервиса Google Play Games.



Запускать игры, созданные для Android, на компьютерах с Windows можно уже сейчас — например, с помощью BlueStacks и других эмуляторов. Обычно такие эмуляторы довольно прожорливы и требовательны к системным ресурсам и содержат сильные ограничения (например, в них не работают игры и приложения, требующие сервисы Google). Microsoft планирует добавить в Windows 11 интегрированную поддержку игр и приложений для Android, устанавливать их можно будет через магазин контента Amazon (и тоже без взаимодействия с сервисами Google). Можно надеяться на то, что нативная игровая утилита Google будет лишена этих недостатков.







