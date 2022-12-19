Google Lens научился разбирать почерк докторов

Компания Google анонсировала действительно важное применение для ИИ и нейросетевых вычислений. Об этом сообщает Tech Crunch.Согласно источнику, приложение Google Lens вскоре получит совершенно новую фишку — распознавание почерка врача. Не секрет, что рецепт или диагноз, написанный доктором от руки, разобрать зачастую может только он сам, поэтому Google решила применить свой опыт работы с нейросетями на пользу многим людям.Скоро в Google Lens появится вспомогательная функция для оцифровки рукописных медицинских документов. Чтобы искусственный интеллект смог разобраться с почерком врачей, его тренируют на основе множества рукописных заметок медработников различной специализации. Рецепт можно будет сфотографировать, либо загрузить из медиатеки; после распознавания приложение выделит лекарства, которые там упоминаются. По сути, это первый случай в истории, когда нейросеть не будет переводить текст из одного языка в другой, а распознавать сложный почерк в пределах одного языка.Компания не сообщила, когда функция появится во всем мире. Судя по всему, первые испытания будут запущены в Индии.