Google Нейросети ИИ

Google Lens научился разбирать почерк докторов

Олег

ИИ


Компания Google анонсировала действительно важное применение для ИИ и нейросетевых вычислений. Об этом сообщает Tech Crunch.

Согласно источнику, приложение Google Lens вскоре получит совершенно новую фишку — распознавание почерка врача. Не секрет, что рецепт или диагноз, написанный доктором от руки, разобрать зачастую может только он сам, поэтому Google решила применить свой опыт работы с нейросетями на пользу многим людям. 

Google

Скоро в Google Lens появится вспомогательная функция для оцифровки рукописных медицинских документов. Чтобы искусственный интеллект смог разобраться с почерком врачей, его тренируют на основе множества рукописных заметок медработников различной специализации. Рецепт можно будет сфотографировать, либо загрузить из медиатеки; после распознавания приложение выделит лекарства, которые там упоминаются. По сути, это первый случай в истории, когда нейросеть не будет переводить текст из одного языка в другой, а распознавать сложный почерк в пределах одного языка.

Компания не сообщила, когда функция появится во всем мире. Судя по всему, первые испытания будут запущены в Индии. 

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Источник:
Tech Crunch
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