Госдума убрала самую раздражающую комиссию при переводе денег. Банки взвоют



В России отменили комиссию за переводы между своим счетами. Об этом пишет Forbes.



Ранее мы уже



В России отменили комиссию за переводы между своим счетами. Об этом пишет Forbes.Ранее мы уже писали, что законопроект рассматривался Госдумой. Теперь он принят: банки будут обязаны убрать все комиссии за переводы между личными счетами клиентов. Платы не будет даже в том случае, если счета одного и того же человека открыты в разных банках. Изменения коснутся онлайн-переводов по номеру счета в мобильном приложении, в личном кабинете на сайте банка, а также через СБП. Переводов в отделениях банков и между картами это не коснется.



Правда, есть одно ограничение — перевести между своими счетами без комиссии получится не более 30 млн рублей в месяц. Такой лимит для подавляющего большинства россиян будет незаметен и фактически равен полной отмене комиссии. Целью законопроекта было искоренить так называемое «зарплатное рабство», при котором человек получал зарплату на карту, которую ему навязал работодатель.



С этого момента банки больше не смогут получать доход с переводов собственных средств клиентов между личными счетами.