Госдума убрала самую раздражающую комиссию при переводе денег. Банки взвоют

Олег

Деньги


В России отменили комиссию за переводы между своим счетами. Об этом пишет Forbes.

Ранее мы уже писали, что законопроект рассматривался Госдумой. Теперь он принят: банки будут обязаны убрать все комиссии за переводы между личными счетами клиентов. Платы не будет даже в том случае, если счета одного и того же человека открыты в разных банках. Изменения коснутся онлайн-переводов по номеру счета в мобильном приложении, в личном кабинете на сайте банка, а также через СБП. Переводов в отделениях банков и между картами это не коснется.

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Правда, есть одно ограничение — перевести между своими счетами без комиссии получится не более 30 млн рублей в месяц. Такой лимит для подавляющего большинства россиян будет незаметен и фактически равен полной отмене комиссии. Целью законопроекта было искоренить так называемое «зарплатное рабство», при котором человек получал зарплату на карту, которую ему навязал работодатель.

С этого момента банки больше не смогут получать доход с переводов собственных средств клиентов между личными счетами. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

+2
Multik900
Как был процент, так и остался (Сбер)
2 часа назад в 09:33
#
tellurian
+4928
tellurian Multik900
Надо посмотреть дату начала действия правил. Пока нашел что приняли во 2 чтении. Ещё третье и президент.
час назад в 11:09
#
+315
Monder
Принят в поправках во втором чтении. Когда будет третье — неизвестно. И там лимит легко могут поменять. А сейчас сделали это, чтобы был хоть какой-то позитивный закон.
2 часа назад в 10:27
#
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