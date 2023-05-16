Готовится к выпуску приложение «Госуслуги.дом». Что оно может?

Александр


Фото: Unsplash

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Огуряев рассказал о подготовке к запуску мобильного приложение «Госуслуги.дом». Оно начнёт работать во всех регионах России в третьем квартале текущего года.

С помощью приложения «Госуслуги.дом» можно будет передавать показания счётчиков, видеть их статистику, оплачивать коммунальные услуги, видеть счета за ЖКХ, подавать обращения в управляющую компанию и в Госжилинспекцию. Через него будут рассылаться уведомления об общих собраниях собственников помещений, их итогах и о сезонных или аварийных отключениях горячей воды и отопления. Собственники помещений смогут через «Госуслуги.дом» организовывать чаты в VK Messenger.

Приложение «Госуслуги.дом» было запущено в пилотном режиме в начале этого года в пяти регионах: Белгородской, Омской, Калужской и Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. Минцифры прогнозирует, что к концу года количество пользователей этого переложения составит приблизительно один миллион человек.

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Комментарии

+561
law
У нашей ук такое приложение уде есть))
2 часа назад в 16:58
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+84
КапитанНаган
Огромное спасибо!! Первые госуслуги удалил, вторые даже ставить не буду)))
2 часа назад в 17:10
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Вася Вотафаков
+5500
Вася Вотафаков
Есть надежда что наведут порядок в этом бардаке под названием ЖКХ. Я так полагаю что в дальнейшем все это дело заведут в общий центр обработки вызовов и сообщений.
час назад в 17:58
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