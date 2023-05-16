Готовится к выпуску приложение «Госуслуги.дом». Что оно может?

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Огуряев рассказал о подготовке к запуску мобильного приложение «Госуслуги.дом». Оно начнёт работать во всех регионах России в третьем квартале текущего года.
С помощью приложения «Госуслуги.дом» можно будет передавать показания счётчиков, видеть их статистику, оплачивать коммунальные услуги, видеть счета за ЖКХ, подавать обращения в управляющую компанию и в Госжилинспекцию. Через него будут рассылаться уведомления об общих собраниях собственников помещений, их итогах и о сезонных или аварийных отключениях горячей воды и отопления. Собственники помещений смогут через «Госуслуги.дом» организовывать чаты в VK Messenger.
Приложение «Госуслуги.дом» было запущено в пилотном режиме в начале этого года в пяти регионах: Белгородской, Омской, Калужской и Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. Минцифры прогнозирует, что к концу года количество пользователей этого переложения составит приблизительно один миллион человек.