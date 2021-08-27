TikTok и YouTube

По данным ТАСС, этой осенью принадлежащая «Газпрому» компания «Газпром-медиа» запустит сервис коротких вертикальных видео. Об этом сообщил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, который до этого занимал должность руководителя Роскомнадзора (в том числе в то время, когда это ведомство безуспешно пыталось блокировать Telegram).

Аналог TikTok от «Газпром-медиа» создаётся на базе приложения «Я Молодец», которое компания приобрела несколькими месяцами ранее. Проект разрабатывается при организационной и экспертной поддержку фонда «Иннопрактика», возглавляемого Катериной Тихоновой. Некоторые СМИ считают Тихонову дочерью президента РФ Владимира Путина, но он публично это ни разу не признавал.

В 2021 или 2022 году «Газпром-медиа» также планирует запустить два аналога YouTube. Первый сервис будет предназначен для размещения длинных видео, а второй для коротких роликов.



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