Haval экстренно отзывает 32 тысячи автомобилей, проданных в РФ. Причина нешуточная

Олег

Haval

Фото: Haval 

В России объявлена отзывная кампания, касающаяся автомобилей китайского бренда Haval. О ней пишут «Автоновости дня».

Согласно источнику, Росстандарт обнаружил критический дефект в двух моделях кроссоверов — F7 и F7x. Оказалось, что особенность конструкции жгута проводов под водительским сиденьем может стать причиной попадания внутрь влаги, замыкания и (в лучшем случае) — оплавления разъема.

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Теперь владельцам Haval F7 и F7x, купившим авто с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года, придется, не откладывая, приехать к дилеру. Там мастера доработают электропроводку и разъем, чтобы исключить вероятность замыкания. Поскольку дефект обнаружился в зимнее время, когда влажность вокруг повышена, лучше не затягивать с визитом.

Любой желающий может проверить, подпадает ли его автомобиль под отзывную кампанию. Нужно зайти на сайт Росстандарта, перейти на вкладку «Документы», найти там файл с перечнем VIN-номеров и проверить, присутствует ли там VIN вашего авто. Кампания затронет 32 156 машин в РФ. 

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Источник:
Автоновости дня
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