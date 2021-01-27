Создавая Apple Watch компания переосмыслила каждый аспект классических часов, начиная со способов взаимодействия с пользователем, заканчивая механизмом фиксации сменных ремешков. Подход купертиновцев к созданию циферблатов демонстрирует то, что они делают очень хорошо — берут привычные вещи и улучшают их с помощью своих идей.
Основные элементы циферблата Apple Watch
Циферблаты смарт-часов Apple Watch бывают двух форм: прямоугольной или круглой. У большинства из них есть часовые, минутные и секундные стрелки, они бывают массивными или с контрастной обводкой, как будто из светящегося материала.
Циферблаты могут дополняться различной функциональностью, такой как отображение даты, индикаторами фаз луну, показателями погодных условий или статистикой фитнес-активности.
Помимо этого, пользователи могут самостоятельно настраивать цветовую схему и создавать собственные наборы.
История циферблата California
Циферблат California — это вовсе не отсылка, как многие думают, к штаб-квартире Apple. На самом деле его дизайн появился во времена Второй мировой войны. Изначально он украшал модель часов Rolex, а его называли «защищенным от ошибок» или «хорошо заметным циферблатом». Считалось, что смешение римских и арабских цифр повышало читаемость в условиях плохой видимости.
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В часах Rollex Oyster Perpetual использовались толстый люминесцентный материал на основе радия и стрелки «mercedes», которые позднее стали визитной карточкой. Производитель запатентовал этот дизайн в разгар войны, но на этом военная история этого циферблата не закончилась.
Патент Rollex на циферблат
Panerai, которая в те времена была наиболее известна как поставщик технического оборудования и измерительных инструментов, получила задание на изготовление часов для немецких военных водолазов. Специально для этой задачи компания разработала модель 3646, которую по заказу производила Rolex. Это был довольно крупный механизм карманных часов, помещенный в форм-фактор наручных. Как вы уже могли догадаться они получили фирменный дисплей от Rolex «с защитой от ошибок».
Panerai ref. 3646
Спустя десятилетия после войны этот циферблат начал уходить в прошлое. Тем не менее ему удалось вернуться в часах Bubbleback Rolex, которые стали очень популярны в Японии в 80-х года. Спрос буквально превысил предложение, а чтобы удовлетворить его компания по отделке циферблатов из Лос-Анджелеса начала переделывать циферблаты существующих часов. Если верить легенде, такое решение называли калифорнийскими циферблатами, поскольку они начали наводнять рынок. Начиная с 80-х годов California возрождалась в некоторых моделях Tudors и Panerais, которые производятся до сих пор.
Panerai Radiomir California
Есть еще несколько более современных и доступных примеров. Swatch недавно представила специальную серию System51. В этих часах также используется решение с совмещением римских и арабских цифр.
California для Apple
Этот циферблат появился вместе с watchOS 6 в 2019 году и доступен на Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 и более новых моделях. Купертиновцы позволяют устанавливать цифры в классическом сочетании (римские и арабские), а также комбинировать их по-своему. На циферблате California по умолчанию цифры имеют слегка закругленную форму шрифта San Francisco.
История Хронографа и Хронографа Pro
Хронографы — это часы, которые можно использовать в качестве секундомера. Такая вариация занимает лидирующие позиции и находит применение в различных ситуациях, таких автогонки или скачки.
Слово хронограф происходит от греческих «khrónos» (время) и «gráphō», или писать. Считалось, что первый хронограф был разработан Николя Матье Рьюссеком в 1822 году для короля Людовика XVIII. В том изобретении использовалась специальная ручка для визуализации прошедшего цикла времени.
Оригинальное изобретение Николя Матье Рьюссека
В 2012 году часовой мир потряс необычный лот на аукционе. Тогда на торги выставили «compteur de tierces» Луи Муане и он был очень похож на современный секундомер и, что важно, был создан за целых шесть лет до изобретения Рьюссека. В связи с этим пришлось переписать некоторые учебники истории.
Изобретение Луи Муане
На протяжении 19 и 20 веков часовщики и изобретатели во всем мире продолжали совершенствовать конструкцию хронографа. В 1889 году компания Breitling представила хронограф со сплит-таймером, который позволял определять время нескольких участников гонок. В 1913 году компания Longines представила 13.33Z — это был первый наручный хронограф.
Longines 13.33Z
Также стоит отметить, что первыми наручными часами на Луне был хронограф Базза Олдрина — Omega Speedmaster Professional. В часовых кругах это устройство называют «лунными часами».
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В настоящее время доступен широкий выбор хронографов с ручным или автоматическим заводом. Некоторые модели оснащают 2, 3 или даже 4 дополнительными циферблатами. За последние годы было выпущено немало механизмов с двумя счетчиками времени. Одна из самых примечательных моделей — Heuer Monaco 1133B, которую носил гонщик Стив Маккуин в Ле-Мане 1971 года. На правой стороне корпуса расположены две кнопки, выполняющие функции запуска, остановки и сброса.
Двумя наиболее популярными моделями с тремя счетчиками являются выше упомянутые Omega Speedmaster Professional и Rolex Cosmograph Daytona. У них примерно одинаковое расположение вспомогательных циферблатов.
Omega Speedmaster Professional и Rolex Cosmograph Daytona
Циферблат Apple Хронограф
Этот циферблат дебютировал вместе с первой версией watchOS в 2015 году и доступен на всех моделях Apple Watch. Он имитирует простые хронографы с двумя счетчиками начала 1900-х годов. У него присутствуют часовые и минутные стрелки нормальных размеров, а секундная стрелка вынесена во вспомогательный циферблат.
В то время как большинство современных моделей хронографов оснащаются часовыми метками и шестидесятисекундной школой, Apple придерживается более современного и динамичного подхода. Правый верхней угол циферблата отведен под кнопку секундомера. По нажатию на неё часовые индексы заменяются второй шкалой, которую можно настроить для измерения 60, 30, 6 или 3 секунд.
На втором дополнительном циферблате в позиции «12 часов» находится счетчик минут. Он отсчитывает от 30 до 2 минут в зависимости от выбранной шкалы. Кнопка запуска / остановки в правом верхнем углу останавливает хронограф и переключает его обратно в нормальный режим.
Циферблат Apple Хронограф Pro
Он появился вместе с watchOS 7 в 2020 году и доступен на Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 и более новых моделях. Как понятно по названию, Хронограф Pro — более сложная версия предыдущего циферблата. В отличие от стандартного хронографа, в Pro используется безель для выбора шкал измерения времени с добавлением опции тахиметра — он предназначен для расчета скорости на основании времени в пути.
История часов для дайвинга
В отличие от предыдущих вариантов, «Дайвинг» относится к типу безеля, а не напрямик к циферблату. Он помогает измерять прошедшее время в минутах и уходит своими корнями к 1953 году, который стал знаменательным в истории дайверских часов.
В 1926 году основатель Rolex Ганс Вильсдорф запатентовал корпус Oyster с завинчивающейся заводной головкой и задней крышкой. Они сейчас широко распространены среди дайверских часов. В 1932 году Omega выпустила собственные водонепроницаемые часы Marine, а Panerai представила модель для ныряния Radiomir, ставшую культовой среди коллекционеров.
В 1953 Rolex удивила часовое сообщество, закрепив свои модель Deep Sea к подводному аппарату Trieste, который опустился на глубину 3150 метров. На поверхность часы вернулись невредимыми и продолжили работать как ни в чем не бывало.
Ранее капитан Роберт «Боб» Малубье и лейтенант Клод Риффо из Школы боевых водолазов ВМС Франции обратились к Blancpain с просьбой об изготовлении новых часов для дайвинга. Генеральный директор компании Жан-Жак Фихтер, заядлый ныряльщик, принял вызов и представил решение в 1953 году. Результатом стали часы Blancpain Fifty Fathoms, получившие в дополнение к автоматическому механизму, устойчивому к магнитным полям, узнаваемый вращающийся циферблат для измерения времени погружения.
Blancpain Fifty Fathoms
Год спустя Rolex представила Submariner — одни из самых известных часов для дайвинга. Они отличаются крупными обозначениями и заметными стрелками, а также расширяющимся браслетом, который можно было носить поверх гидрокостюма.
Rolex Submariner
Циферблат «Дайвинг» Apple
Он появился вместе с watchOS 7 в 2020 году и доступен на Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 и более новых моделях. Этот циферблат является потомком оригинальных Submariner, поскольку его безель практически идентичен.
При нажатии на экран Apple Watch безель поворачивается по часовой стрелке, чтобы встретиться с минутным указателем, открывая кнопку запуска. После повторного нажатия безель вернется в исходное положение против направления часовой стрелки — это поведение немного отличается от классических Submariner, у которых этот элемент вращается только против часовой стрелки.
История циферблата GMT
GMT — является примой отсылкой к среднему времени по Гринвичу, это среднее солнечное время меридиана, проходящего через прежнее место расположения Гринвичской королевской обсерватории около Лондона. С середины 1800-х это было стандартом, по которому большая часть мира измеряла свои часовые пояса.
Часы с циферблатами GMT появились в середине 20 века. С наступлением эры реактивных самолетов резко возросло количество путешествий между континентами. Таким образом у путешественников и пилотов возникла проблема с приспособлением к смене часовых поясов. Glycine стал первым брендом, представившим часы, способные отслеживать два часовых пояса в 1953 году. Годом позже их почти сразу же затмила новая модель от Rolex.
Компания Pan Am обратилась к Rolex с задачей создать часы для пилотов с возможностью отслеживания времени в нескольких часовых поясах. Так появились Rolex GMT Master, уходящие своими корнями к модели 3346 Zerographe 1937 года с вращающимся алюминиевым безелем.
Rolex GMT Master ref. 6542
На первый взгляд GMT Master выглядит довольно просто и их ошибочно можно принять за Submariner с более ярким дизайном. Различия начинают проявляться при детальном рассмотрении. У GMT Master имеется четвертая стрелка, движущаяся вдвое медленнее, чем часовая, и соверщающая один оборот каждый 24 часа. По умолчанию она отслеживает тот же часовой пояс, что и часовой указатель. Тем не менее можно повернуть безель, чтобы перейти в другой временной пояс.
Яркий внешний вид часов GMT не является простым дизайнерским решением. Синие и красные сегменты обозначают ночное и дневное время суток соответственно. Таким образом владельцы могут быстро и легко узнать, какое время суток сейчас в другом часовом поясе. Благодаря такой цветовой схеме в часовом сообществе за Rolex GMT Master закрепилось прозвище «Pepsi», позднее за черно-красным вариантом закрепилось «Coke» (отсылка к Coca-Cola), а за черно-синим — «Batman».
«Pepsi», «Coke» и «Batman»
GMT Master стали настоящим хитом. В 60-е годы, если бы вы заглянули в кабину Боинга 707, то на запястьях пилотов обязательно обнаружили эту модель. Часы также стали звездой киноэкрана, появившись на руке актрисы Хонор Блэкмана в одной из частей «бондианы» под названием «Золотой палец» (Goldfinger).
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Rolex продолжает улучшать эти часы и по сей день. Актуальная версия GMT Master II поразительно похожа на оригинал, созданный более полувека назад. Конечно, внутри используется современный механизм с новейшими технологиями.
Циферблат GMT для Apple Watch
Его представили в 2020 году вместе с выпуском watchOS 7. Он стал доступен на Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 и более новых моделях. Этот циферблат, несомненно, дань уважения знаменитым GMT Master. Его варианты раскраски напоминают о «Pepsi», «Coke» и «Batman». Вместо геометрических или округлых обозначений, как на Rolex, в циферблате GMT компания Apple предпочла использовать арабские цифры.
За отправную точку была взята лицевая панель GMT Master, которая была упрощена и стала более динамичной. Вместе привычного разделения 50/50 безель отображает текущее время светового дня. Этот эффект наиболее очевиден при сравнении времени между северным и южным полушарием или между сезонами.
Нажатие на циферблат или вращение Digital Crown активирует интерфейс часового пояса. Ему соответствует направление безеля во время прокрутки.
В качестве послесловия
Дизайнер Арун Венкетесан (Arun Venkatesan) в послесловии к своему исследованию отмечает, что Apple могла бы пойти по простому пути, имитируя существующие архетипы часов на поверхностном уровне, но вместо этого компания решила уделить внимание изучению истории. Все перечисленные циферблаты AW представляют собой цифровые интерпретации механических часов, прошедших долгий путь эволюции. После всего этого возникает только один вопрос, какие циферблаты компания представит в будущем?
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