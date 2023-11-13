Huawei перезапускает HarmonyOS. Больше никаких Android-приложений!

Олег

HarmonyOS


Компания Huawei готова представить новую версию HarmonyOS, которая не будет поддерживать Android-приложения. Об этом пишет Rozetked.

Свою новую операционную систему для смартфонов — HarmonyOS — Huawei представила достаточно давно. Однако из-за поддержки Android-приложений к этой ОС не отнеслись серьезно. Многие называли её оболочкой и критиковали Huawei за лукавство: якобы компания просто обернула Android в другой дизайн и выдает это за новую ОС.

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Однако теперь Huawei сообщила, что готова к выпуску полноценной версии HarmonyOS, которая лишится совместимости с Android-софтом. Система больше не будет построена на AOSP и ядре «зеленого робота», а полностью станет разработкой Huawei.

HarmonyOS Next будет поддерживать установочные пакеты формата Nap, и полностью лишится поддержки APK. Некоторые китайские компании сейчас расширяют штат разработчиков и готовятся писать софт для новой ОС.

Источник предполагает, что HarmonyOS Next выйдет лишь для китайских версий смартфонов Huawei. Девайсы, выпускаемые для других стран, могут и дальше получать версию ОС, базирующуюся на Android. Так это или нет — станет известно в ближайшее время. 

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Источник:
Rozetked
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