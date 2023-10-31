Huawei пришлось публично оправдаться за свои смартфоны — они ведут себя неприятно

Компания Huawei отреагировала на возмущение пользователей своих смартфонов и пояснила, почему девайсы ведут себя так странно. Об этом пишет Android Headlines.
Ранее мы писали, что смартфоны Huawei и Honor (позже к ним добавились Vivo) внезапно стали предупреждать своих владельцев о «вирусе» в приложении Google. Девайсы пугали людей предупреждениями о бесконтрольном списании средств и навязчиво предлагали удалить утилиту.
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Huawei заметила шум вокруг этого события, и пояснила его. Оказывается, система безопасности оболочки Huawei и Honor основана на базе Avast, который начал реагировать на изменения в свежей версии приложения Google. Компания заверяет, что проблема уже изучается и вскоре должна быть устранена.
До тех пор, пока не выйдет исправление, Huawei советует зайти в настройки системы, найти там проблемное приложение и нажать «Очистить кэш и данные».
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