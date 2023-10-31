Huawei пришлось публично оправдаться за свои смартфоны — они ведут себя неприятно



Компания Huawei отреагировала на возмущение пользователей своих смартфонов и пояснила, почему девайсы ведут себя так странно. Об этом пишет Android Headlines.



Ранее мы



Компания Huawei отреагировала на возмущение пользователей своих смартфонов и пояснила, почему девайсы ведут себя так странно. Об этом пишет Android Headlines.Ранее мы писали , что смартфоны Huawei и Honor (позже к ним добавились Vivo) внезапно стали предупреждать своих владельцев о «вирусе» в приложении Google. Девайсы пугали людей предупреждениями о бесконтрольном списании средств и навязчиво предлагали удалить утилиту.



Huawei заметила шум вокруг этого события, и пояснила его. Оказывается, система безопасности оболочки Huawei и Honor основана на базе Avast, который начал реагировать на изменения в свежей версии приложения Google. Компания заверяет, что проблема уже изучается и вскоре должна быть устранена.



До тех пор, пока не выйдет исправление, Huawei советует зайти в настройки системы, найти там проблемное приложение и нажать «Очистить кэш и данные».