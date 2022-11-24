Яндекс Плюс Сити

Игра «Плюс Сити» с реальной выгодой от Яндекса пришла на iPhone

Олег
Плюс Сити

Компания «Яндекс» выпустила для iOS свою игру «Плюс Сити». До сих пор скачать её можно было лишь на Android с Google Play Store.

Игра «Плюс Сити» позволяет стоить виртуальный город и получать баллы «Яндекс Плюс», которые потом можно потратить в сервисах бренда — оплатить подписку «Плюс», снизить цену в «Маркете», получить скидку в «Такси» и так далее.

Плюс Сити
«Пользователям предлагается построить собственный виртуальный город, наполнив его необычными зданиями, объектами и персонажами, параллельно выполняя различные квесты и играя в мини-игры. Рост города будет приносить пользователям новые возможности в игре и баллы „Плюса“, которые можно потратить на поездки в такси, покупки и заказы», — пресс-служба «Яндекса». 

Помимо действий в самой игре, проходить её можно, просто используя сервисы «Яндекса» — слушая музыку, смотря фильмы и делая заказы на «Маркете». На улицах города будут появляться объекты из культовых фильмов, персонажи сериалов и известные блогеры.

Скачать «Плюс Сити» можно из Apple App Store.

Ранее мы рассказали, как платить за подписку «Яндекс Плюс» всего 75 рублей вместо 299, подключив к ней родных или друзей и автоматически собирая с них деньги каждый месяц. 

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Комментарии

Влад Соло
+572
Влад Соло
Иконка конечно....
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