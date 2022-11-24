Игра «Плюс Сити» с реальной выгодой от Яндекса пришла на iPhone

Компания «Яндекс» выпустила для iOS свою игру «Плюс Сити». До сих пор скачать её можно было лишь на Android с Google Play Store.Игра «Плюс Сити» позволяет стоить виртуальный город и получать баллы «Яндекс Плюс», которые потом можно потратить в сервисах бренда — оплатить подписку «Плюс», снизить цену в «Маркете», получить скидку в «Такси» и так далее.