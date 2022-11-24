Игра «Плюс Сити» с реальной выгодой от Яндекса пришла на iPhone

Компания «Яндекс» выпустила для iOS свою игру «Плюс Сити». До сих пор скачать её можно было лишь на Android с Google Play Store.
Игра «Плюс Сити» позволяет стоить виртуальный город и получать баллы «Яндекс Плюс», которые потом можно потратить в сервисах бренда — оплатить подписку «Плюс», снизить цену в «Маркете», получить скидку в «Такси» и так далее.
«Пользователям предлагается построить собственный виртуальный город, наполнив его необычными зданиями, объектами и персонажами, параллельно выполняя различные квесты и играя в мини-игры. Рост города будет приносить пользователям новые возможности в игре и баллы „Плюса“, которые можно потратить на поездки в такси, покупки и заказы», — пресс-служба «Яндекса».
Помимо действий в самой игре, проходить её можно, просто используя сервисы «Яндекса» — слушая музыку, смотря фильмы и делая заказы на «Маркете». На улицах города будут появляться объекты из культовых фильмов, персонажи сериалов и известные блогеры.
Скачать «Плюс Сити» можно из Apple App Store.
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