Пользователь DTF с ником Sergey (GoodWin) Fedorcov опубликовал 18-минутный геймплей готовящейся к выходу игры «Смута», а также несколько скриншотов. Он утверждает, что никак не связан с разработчиками, а эти материалы попали к нему случайно. Он якобы получил доступ к ранней сборке проекта, купив ноутбук с рук на вторичном рынке.
Игру «Смута» слили в сеть: 18-минутный геймплей и скриншоты
Александр Кузнецов —
Пользователь DTF с ником Sergey (GoodWin) Fedorcov опубликовал 18-минутный геймплей готовящейся к выходу игры «Смута», а также несколько скриншотов. Он утверждает, что никак не связан с разработчиками, а эти материалы попали к нему случайно. Он якобы получил доступ к ранней сборке проекта, купив ноутбук с рук на вторичном рынке.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Гонять лысого, влажные мечты, ночные жрицы и другие пикантные фразочки, изображенные нейросетью
- Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать
- Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных
- Какую выбрать «Яндекс Станцию»? Собрали все отличия пяти моделей