Игру «Смута» слили в сеть: 18-минутный геймплей и скриншоты

Александр


Пользователь DTF с ником Sergey (GoodWin) Fedorcov опубликовал 18-минутный геймплей готовящейся к выходу игры «Смута», а также несколько скриншотов. Он утверждает, что никак не связан с разработчиками, а эти материалы попали к нему случайно. Он якобы получил доступ к ранней сборке проекта, купив ноутбук с рук на вторичном рынке.

На видео показана битва главного героя игры, его диалоги с различными персонажами и прохождение одной из миссий. На скриншотах можно увидеть главное меню, некоторые локации и экран прокачки героя. В целом эта утечка позволяет оценить качество графики и проработанность деталей и персонажей, а также составить впечатление о том, какой будет эта игра. Многие возлагают большие надежды на игру «Смута». Она создаётся российскими разработчиками и, по слухам, получила бюджетное финансирование.

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