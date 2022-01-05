Илон Маск обеднел на $12 млрд всего за одни сутки из-за акций Tesla. Об этом сообщают несколько зарубежных СМИ, в том числе Bloomberg и рейтинг NASDAQ.
Согласно источнику, акции компании Tesla резко взлетели после очень хорошего финансового отчета — в самый пик они стоили чуть больше $1200. Однако в конце суток цена скорректировалась и за день курс снизился на 4% — окончательная цена акций Tesla на момент закрытия торгов составляла $1149 за штуку.
В целом за последний месяц акции выросли примерно на 14%, и компания всё еще стоит дороже любого другого автобренда — она оценивается в $1,15 трлн. Однако в моменте это был довольно серьезный фол. В тот же день Илон Маск, владелец и основатель Tesla и SpaceX, потерял $11,9 млн из-за скачка акций. Еще вчера его состояние превышало 300 млрд долларов, а сегодня оно составляет уже $292 млрд.
Акции Tesla довольно нестабильны — стоит только вспомнить их колебания после обычных постов Маска в Twitter, состоящих из одного или нескольких слов. К слову, ранее Илон уже принял решение продать часть акций Tesla — в этом ему помогли читатели в соцсетях.
Ранее мы рассказали, что Илон Маск подумывает совсем уйти из Tesla — он очень устал, хотя и занимается любимой работой. Илон рассматривает вариант уйти в соцсети и стать лидером мнений. У SpaceX тоже не всё гладко: ранее Маск предупредил команду о возможном банкротстве в 2022 году.
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Теперь у него ещё больше акций продал по 1200 купил по 70