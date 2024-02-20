Илон Маск раскрыл, что стало с первым человеком, которому вживили чип Neuralink

Журналисты поговорили с Илоном Маском о деятельности возглавляемой им компании Neuralink. Долгое время она экспериментировала на свиньях и обезьянах, а меньше месяца назад впервые вживила электронный чип в мозг живого человека.
По словам Маска, испытуемый страдает заболеванием, из-за которого не может двигать конечностями, а чип Neuralink позволил ему пойти на поправку и не вызвал каких-либо осложнений. Сейчас этот человек может силой мысли управлять движением курсора мыши на экране компьютера, а в дальнейших планах специалистов научить его нажимать на кнопки мыши (точно так же — мысленно отдавая команды компьютерному прибору).
Компания Neuralink была основана в 2016 году и недавно добилась от американских властей разрешения на эксперименты с человеческим мозгом. Она разрабатывает интерфейсы для прямой связи мозга с компьютером, которые должны облегчить жизнь людей с сильными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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