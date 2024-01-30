Илон Маск приступил к чипированию людей

Принадлежащая Илону Маску компания Neuralink провела первую в своей истории операцию по вживлению электронного чипа в головной мозг человека. В ближайшее время аналогичные операции проведут ещё у десяти добровольцев.
Эксперименты проводятся не над всеми желающими, а лишь над пациентами, страдающими серьёзными нарушениями моторных функций, из-за которых они не могут самостоятельно двигать руками и ногами. Вживлённый чип позволяет настроить взаимодействие человеческого мозга с компьютером, благодаря чему человек может мысленно управлять экзоскелетом или протезами.
Имплант с чипом выполнен в форме цилиндра, вставляется через небольшое отверстие в черепе и соединяется с нейронами мозга при помощи очень тонких электродов. Сейчас операции проводятся нейрохирургами, а в дальнейшем оперировать будут роботы.
Ранее Neuralink экспериментировала с обезьянами, те опыты показали себя успешно, поэтому компания получила разрешение на проведение аналогичных операций на людях. Летом 2023 года идеями Neuralink вдохновился житель Новосибирска, который уехал в Казахстан, оборудовал лабораторию и самостоятельно провёл операцию по вживлению в собственный мозг электродов для управления сновидениями. Спустя несколько недель он разочаровался в результатах и обратился к настоящим медикам за удалением импланта, после чего в его голове осталось несколько дырок.
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