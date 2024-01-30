Илон Маск приступил к чипированию людей

Александр

Фото: Neuralink

Принадлежащая Илону Маску компания Neuralink провела первую в своей истории операцию по вживлению электронного чипа в головной мозг человека. В ближайшее время аналогичные операции проведут ещё у десяти добровольцев.

Эксперименты проводятся не над всеми желающими, а  лишь над пациентами,  страдающими серьёзными нарушениями моторных функций, из-за которых они не могут самостоятельно двигать руками и ногами. Вживлённый чип позволяет настроить взаимодействие человеческого мозга с компьютером, благодаря чему человек может мысленно управлять экзоскелетом или протезами.

Имплант с чипом выполнен в форме цилиндра, вставляется через небольшое отверстие в черепе и соединяется с нейронами мозга при помощи очень тонких электродов. Сейчас операции проводятся нейрохирургами, а в дальнейшем оперировать будут роботы.

Ранее Neuralink экспериментировала с обезьянами, те опыты показали себя успешно, поэтому компания получила разрешение на проведение аналогичных операций на людях. Летом 2023 года идеями Neuralink вдохновился житель Новосибирска, который уехал в Казахстан, оборудовал лабораторию и самостоятельно провёл операцию по вживлению в собственный мозг электродов для управления сновидениями. Спустя несколько недель он разочаровался в  результатах и обратился к настоящим медикам за удалением импланта, после чего в его голове осталось несколько дырок.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Bloomberg
Cсылки по теме:
Роскомнадзору пора разблокировать X-Twitter. У него на это есть минимум 3 причины
Илон Маск знатно подгадил пользователям своей соцсети
Илон Маск планирует сделать из людей настоящих киборгов

Рекомендации

Рекомендации

В России появился новый сервис с доставкой товаров напрямую из Китая
Стало известно, как сотрудники Apple называют Android между собой
Эти 39 смартфонов Samsung Galaxy скоро получат OneUI 6.0 и Android 14
Самую свежую Windows 11 23H2 теперь может скачать любой желающий

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+830
Paspartu
И даже скрывать не стал?
41 минуту назад
#