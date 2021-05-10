Известный медиаперсонаж и бизнесмен Илон Маск провел телеэфир SNL. Среди прочего, он дал большое интервью, в котором рассказал много деталей своей жизни и рабочей деятельности.
Twitter-посты «технокороля» и «Императора Марса» уже несколько лет будоражат СМИ. Его высказывания нередко приводят к проблемам или убыткам, а иногда значительно влияют на IT-индустрию и фондовый рынок. Гендиректор Tesla назвал всего одну причину такому поведению: он эксцентричен. «Я знаю, что порой говорю или публикую странные вещи. Всё дело в том, что именно так работает мой мозг» — сказал Маск. После чего добавил: «Я хочу напомнить всем, кого однажды обидел — я заново изобрел электромобиль и отправляю людей на Марс. Вы что, действительно думаете, что я буду спокойным серьезным парнем?»
Если задуматься, твиты Маска принесли немало вреда. Например, в 2018 году Илон открыто высмеял британского исследователя пещер Вернона Ансворта, обозвав его «любителем детишек» — такое обвинение в США и Европе вполне могло стоить Вернону работы. Позже в Twitter «технокороля» появилась угроза, что сотрудники Tesla, вступившие в профсоюзы, потеряют свои опционы на бесплатные акции компании. Впоследствии суд даже признал это заявление противозаконным и постановил удалить твит (он так и не был удален). От своих высказываний страдал даже сам Маск — например, из-за шутки об акциях Tesla он был вынужден уйти с поста председателя совета директоров, а сама компания была оштрафована на $20 млн за мошенничество с ценными бумагами. Ну и, наконец, в начале прошлого года Илон ошибочно предсказал, что к апрелю 2020 года в США будет ровно 0 случаев заражения COVID-19. Похоже, что Маск не просто не жалеет о своих странных твитах, а даже гордится ими.
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