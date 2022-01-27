Основатель Tesla Илон Маск опроверг слух о том, что компания выпустит более доступный электрокар относительно Model 3.Напомним, в минимальной комплектации эта модель стоит $35 000. Сразу после ее релиза пошли слухи о том, что компания также планирует выпуск более доступного электромобиля Model 2 со стартовой ценой $25 000.Основатель компании опроверг его во время отчета за четвертый квартал прошлого года. «Пока мы не работаем над автомобилем за $25 000. У нас слишком много дел», — сообщил Маск.Кроме того, Tesla ограничена из-за проблем с глобальной цепочкой поставок и нехватки чипов. Именно это помешало ей выпустить какие-либо новые модели в 2021 году, проблема сохраняется в 2022-м.