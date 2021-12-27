

Компания Tesla обновит условия использования своих электрокаров. Об этом сообщает зарубежный ресурс Make Use Of.



Согласно источнику, у властей США возникли претензии к компании по поводу компьютерных игр. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) запустило масштабную проверку электрокаров Tesla — поводом является возможность играть в компьютерные игры на экране головного мультимедиа-устройства прямо во время движения. Ранее Илон Маск хвастался производительностью «железа» Tesla и даже публично запускал на электромобиле Cyberpunk 2077.



По результатам официального расследования, развернутого NHTSA в отношении уровня безопасности функции Passenger Play, Tesla придется изменить условия использования медиафункций своих электрокаров. Компания запретит запускать видеоигры на экране головного устройства, когда машина находится в движении. Власти уже вынесли свое заключение — запуск Passanger Play во время езды будет отвлекать водителя, так как экран находится в его непосредственной зоне видимости.



«Закон о безопасности транспортных средств запрещает производителям продавать автомобили с возможностями, представляющими необоснованный риск для безопасности, включая технологии, которые отвлекают водителей от безопасного вождения»





К счастью, NHTSA не предписала компании начинать полный отзыв машин с Passenger Play — на данный момент для исправления ситуации достаточно выпустить и распространить обновление ПО для них. Если кто-то не успел попробовать эту фишку — в ближайшее время она исчезнет из продуктов Tesla.



Ранее Илон Маск уже Tesla публично заявила, что обновит ПО всех автомобилей, которые поддерживают Passenger Play, после чего машина не позволит запускать игры во время движения — они заработают только на парковках. Сообщается, что это изменение затронет примерно 580 тысяч водителей электрокаров Tesla Model S, Model X, Model Y и Model 3.К счастью, NHTSA не предписала компании начинать полный отзыв машин с Passenger Play — на данный момент для исправления ситуации достаточно выпустить и распространить обновление ПО для них. Если кто-то не успел попробовать эту фишку — в ближайшее время она исчезнет из продуктов Tesla.Ранее Илон Маск уже порадовал владельцев своих электрокаров новой забавной возможностью — она распространяется в рамках специального «праздничного» обновления ПО.





