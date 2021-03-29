В России будет создана платформа учета иностранных граждан, проживающих на её территории. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Согласно планам правительства, в РФ будет функционировать «Единая информационная платформа учета иностранных граждан». Цифровые профили мигрантов, которые разместятся на этой платформе, будут включать в себя информацию о правовом статусе иностранца на территории РФ, сведения о том, где он живет и работает, а также его биометрические данные. МВД считает, что, помимо прочего, цифровой профиль даст возможность мигрантам заключать договора с работодателями, подтверждать обучение, совершать платежи в налоговую или ЖКХ, а также пользоваться функциями Госуслуг. Также созданная платформа будет испольщоваться для того, чтобы следить за сроками пребывания иностранных граждан на территории России и присылать им напоминания, когда потребуется выезжать из страны.
«Единая информационная платформа учета иностранных граждан» разрабатывается в рамках плана по полной цифровизации миграционной системы России — такое предложение в начале января выдвигал на рассмотрение в Думу Павел Дутов, замначальника Главного миграционного управления. Ранее он рассказал, что благодаря его инициативе в 2021 году различные государственные ведомства смогут обмениваться информацией между собой в режиме реального времени.
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