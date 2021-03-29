Госуслуги


В России будет создана платформа учета иностранных граждан, проживающих на её территории. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Согласно планам правительства, в РФ будет функционировать «Единая информационная платформа учета иностранных граждан». Цифровые профили мигрантов, которые разместятся на этой платформе, будут включать в себя информацию о правовом статусе иностранца на территории РФ, сведения о том, где он живет и работает, а также его биометрические данные. МВД считает, что, помимо прочего, цифровой профиль даст возможность мигрантам заключать договора с работодателями, подтверждать обучение, совершать платежи в налоговую или ЖКХ, а также пользоваться функциями Госуслуг. Также созданная платформа будет испольщоваться для того, чтобы следить за сроками пребывания иностранных граждан на территории России и присылать им напоминания, когда потребуется выезжать из страны.

«Единая информационная платформа учета иностранных граждан» разрабатывается в рамках плана по полной цифровизации миграционной системы России — такое предложение в начале января выдвигал на рассмотрение в Думу Павел Дутов, замначальника Главного миграционного управления. Ранее он рассказал, что благодаря его инициативе в 2021 году различные государственные ведомства смогут обмениваться информацией между собой в режиме реального времени. 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

ТАСС ТАСС

Ссылки по теме:

Путин одобрил штрафы за продажу техники без российских приложений Путин одобрил штрафы за продажу техники без российских приложений

Мошенники начали притворяться государственными службами Мошенники начали притворяться государственными службами

Власти обяжут производителей смартфонов устанавливать российский «поисковик» по умолчанию Власти обяжут производителей смартфонов устанавливать российский «поисковик» по умолчанию