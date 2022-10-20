Thunderbolt

Intel представила Thunderbolt нового поколения — с поддержкой USB4 v2 и 8K-мониторов

Александр


Компания Intel опубликовала предварительные спецификации технологии Thunderbolt следующего поколения. В её основу легли спецификации USB4 v2 и DisplayPort 2.1.

Thunderbolt используется для подключения требовательных к пропускной способности периферийных устройств (мониторов, накопителей и даже внешних видеокарт). Со следующей итерацией Thunderbolt получит ряд улучшений, направленных на увеличение скорости передачи данных, но в то же время сохранит обратную совместимость с более ранними технологиями.

По словам Intel, Thunderbolt сможет обеспечивать передачу данных со скоростью до 80 Гбит/с в обе стороны. Также будет поддерживаться передача данных на внешние мониторы со скоростью до 120 Гбит/с, чего достаточно для подключения двух 8K-мониторов, работающих с частотой обновления до 60 кадров в секунду.



Thunderbolt следующего поколения будет совместим с кабелями Thunderbolt текущего поколения длиной не более одного метра. Новые кабели получат обратную совместимость с устройствами, поддерживающими работу с более ранними версиями Thunderbolt.

Одновременно с этим ассоциация VESA (Video Electronics Standards Association) анонсировала принятие стандарта DisplayPort 2.1 с обратной совместимостью с DisplayPort 2.0. Новый Thunderbolt будет совместим как с DisplayPort 2.0, так и DisplayPort 2.1.

Спецификации Thunderbolt следующего поколения будут утверждены в 2023 году. Тогда же в продаже появятся кабели и устройства с поддержкой этой технологии.
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Источник:
Videocardz
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Комментарии

tellurian
+4594
tellurian
Цены будут космические :)
час назад в 17:47
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