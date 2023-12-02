Интернет взорвал аномальный снимок, сделанный на iPhone 15. Вы что-нибудь понимаете?



В сети опубликовали снимок, который озадачил людей по всему миру. Подробности собрали в Phone Arena.



Согласно источнику, фотографию выложила девушка в своем аккаунте нельзяграма. Она рассказала, что снимок был сделан во время примерки свадебного платья в одном из салонов города. Её сфотографировали со спины, когда девушка смотрела на себя в двух зеркалах.











Сможете найти, что не так на фотографии? Правильно: положение рук на обоих отражениях отличается от реального. Героиня снимка заверяет: это не фотошоп и не Live Photo — обычный снимок, который сделан «на быструю руку».



Объяснение этому может быть только одно — алгоритмы iOS. Apple неоднократно рассказывала на презентациях, что в момент нажатия кнопки спуска iPhone делает серию снимков, после чего комбинирует их и создает одну оптимальную фотографию. Похоже, айфон не понял, что на снимке присутствуют зеркала и выбрал из серии снимков разное положение рук для «каждой» девушки. Сможете найти, что не так на фотографии? Правильно: положение рук на обоих отражениях отличается от реального. Героиня снимка заверяет: это не фотошоп и не Live Photo — обычный снимок, который сделан «на быструю руку».Объяснение этому может быть только одно — алгоритмы iOS. Apple неоднократно рассказывала на презентациях, что в момент нажатия кнопки спуска iPhone делает серию снимков, после чего комбинирует их и создает одну оптимальную фотографию. Похоже, айфон не понял, что на снимке присутствуют зеркала и выбрал из серии снимков разное положение рук для «каждой» девушки.