Интернет взорвал аномальный снимок, сделанный на iPhone 15. Вы что-нибудь понимаете?

Олег

iPhone


В сети опубликовали снимок, который озадачил людей по всему миру. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, фотографию выложила девушка в своем аккаунте нельзяграма. Она рассказала, что снимок был сделан во время примерки свадебного платья в одном из салонов города. Её сфотографировали со спины, когда девушка смотрела на себя в двух зеркалах.

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Платье

Сможете найти, что не так на фотографии? Правильно: положение рук на обоих отражениях отличается от реального. Героиня снимка заверяет: это не фотошоп и не Live Photo — обычный снимок, который сделан «на быструю руку».

Объяснение этому может быть только одно — алгоритмы iOS. Apple неоднократно рассказывала на презентациях, что в момент нажатия кнопки спуска iPhone делает серию снимков, после чего комбинирует их и создает одну оптимальную фотографию. Похоже, айфон не понял, что на снимке присутствуют зеркала и выбрал из серии снимков разное положение рук для «каждой» девушки. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Dmitriy
+803
Dmitriy
Ну если камера уже от себя ято-то доделывает — ну такое.
Хотя скорее всего фотожаба. Ибо даже если снимок собирался из серийного — руки были бы смазанные при таких перемещениях
Сегодня в 13:05
#
Misha Gynin
–80
Misha Gynin
Так снимают абсолютно все электронные камеры, и на android и на iOS и даже зеркалки, сьемка идет в буфер постоянно, пока включена программа фотокамеры, и лишь только мы нажимаем снять фото, процессор берет несколько сотен последних кадров и обрабатывает их, алгоритмы да, разные...
Сегодня в 13:06
#
+79
Analgin
Если где-нибудь нужно будет что-то доказать, то любой снимок такого плана можно будет ставить под сомнение
Сегодня в 14:18
#
+8
AID_001816.8d1a61b8758f49579e1c02c4e84e6102.1952
Потом выяснится, что в электронных фотоаппаратах нет никакого качества, а все делает искусственный интеллект)
который вот на сотую долю силы отдали и в народ, через чатджипити и прочее)
Сегодня в 15:12
#
+119
lokky
интернет взорвался? чо деется, однако
Сегодня в 15:36
#