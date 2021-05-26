iOS 14.6 стала доступна для всех пользователей и принесла несколько важных исправлений. Например, Bluetooth-устройства теперь должны работать с iPhone и iPad без сбоев, а штатные «Напоминания» — отображаться корректно. Однако одно изменение Apple не упомянула в шорт-листе iOS 14.6 — оказывается, ускорилась работа приложения «Команды».
«Команды» — это относительно новая штатная программа на iOS и iPadOS, позволяющая автоматизировать ежедневные повторяющиеся действия — или даже создать сложный сценарий из цепочки различных процессов. Работает эта система довольно неплохо и многие пользователи нашли для себя полезные «Команды», которыми пользуются постоянно. Однако есть один нюанс: пауза перед началом действия. При нажатии или вызове настроенной команды, девайс примерно на секунду показывал баннер уведомления от «Команд», а иногда запускал и само приложение. Это может казаться мелочью, но в повседневном использовании порой раздражает. Но теперь этой проблемы нет — благодаря iOS 14.6 запуск команды ускорился на 75%. Блогеры отмечают, что, если ранее пауза составляла почти секунду, то теперь это примерно 1/4 секунды. Выполнение команд теперь практически не отличается от штатного запуска приложения или включения/выключения тумблеров. И эта новость порадует поклонников приложения «Команды» — особенно тех, кто оценил недавний тренд и кастомизировал рабочий стол iPhone при помощи этой программы.
Ранее появились некоторые подробности о предстоящей конференции WWDC 2021, а также об iOS 15 — в частности, её нововведения и поддерживаемые устройства.
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