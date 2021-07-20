На официальном сайте Apple появилась страница, посвященная неприятному багу свежевышедшей iOS 14.7. На это обратил внимание зарубежный ресурс MacRumors.
Оказывается, iPhone, который обновили до iOS 14.7, может перестать реагировать на Apple Watch, находящиеся рядом, и разблокировать их. Суть в том, что владельцы «яблочных» часов могут пользоваться сканером Touch ID в iPhone, чтобы разблокировать их, не вводя цифровой пароль при каждом обращении к часам. Однако iOS 14.7 существенно усложнит удобство использования экосистемы Apple.
На сайте отмечается, что единственный альтернативный вариант разблокировать Apple Watch — это ввести цифровой пароль. Получается, что придется делать это каждый раз, когда iPhone откажется разблокировать часы сканером отпечатка пальца. Если Apple так быстро признала проблему и даже создала отдельную инструкцию, значит подобная ситуация сложится у многих пользователей.
К слову, Apple также отмечает, что, если вы по какой-то причине не можете разблокировать свои часы с помощью пароля, то вам придется сбросить их до заводских настроек. Администраторам MDM, которые управляют устройствами других людей удаленно (например, в корпоративном секторе) компания рекомендует не обновляться до iOS 14.7, чтобы не создать проблем своим сотрудникам. Это довольно показательно — обычно Apple категорически рекомендует обновляться всем и каждому.
Ранее мы рассказали, какие проблемы могут ожидать владельцев Apple Watch Series 3, которые захотят обновить свои часы до последней версии watchOS. Для этого случая Apple тоже составила целую инструкцию, которая не отличается изяществом.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: