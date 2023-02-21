iOS 16.3 больше не установить — для этого есть веская причина

Олег

iOS 16.3


Компания Apple перестала подписывать iOS 16.3 и iPadOS 16.3. Об этом пишут в MacRumors.

Согласно источнику, Apple перестала выдавать разрешение на установку iOS 16.3 и iPadOS 16.3. Это значит, что на нее больше не получится ни обновиться, ни откатиться. На текущий момент пользователь может без проблем установить лишь две версии прошивки: iOS 16.3.1 и iOS 15.7.3. При этом устройства с уже установленной iOS 16.3 будут работать штатно, но лучше поскорее их обновить.

Доступ к iOS 16.3 был отозван не случайно. Во-первых, Apple практически всегда запрещает установку предыдущей iOS после выхода более свежей. А во-вторых, iOS 16.3.1 исправляет несколько опасных уязвимостей, которые использовались хакерами в реальных кейсах.

Кстати, зарубежные СМИ обнаружили, что спустя неделю после выпуска iOS 16.3.1 компания Apple задним числом добавила на сайт поддержки заметку о еще трех устраненных в этой сборке уязвимостях, о которых ранее не было заявлено. Дыры позволяли злоумышленникам просматривать файлы, получив root-права, а приложениям — произвольно повышать свои права и действовать от имени системы даже из «песочницы». 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Вот ради чего Apple запрещает бесплатные бета-версии. Но есть способ обойти запрет
Вышли публичные бета-версии iOS 16.4 и iPadOS 16.4. Что нового?
Свайп на русской клавиатуре и другие нововведения в iOS 16.4
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется
Вышло нереально крутое приложение для iPhone, которое превращает любые объекты в 3D-модели
Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу