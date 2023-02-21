iOS 16.3 больше не установить — для этого есть веская причина



Компания Apple перестала подписывать iOS 16.3 и iPadOS 16.3. Об этом пишут в MacRumors.



Согласно источнику, Apple перестала выдавать разрешение на установку iOS 16.3 и iPadOS 16.3. Это значит, что на нее больше не получится ни обновиться, ни откатиться. На текущий момент пользователь может без проблем установить лишь две версии прошивки: iOS 16.3.1 и iOS 15.7.3. При этом устройства с уже установленной iOS 16.3 будут работать штатно, но лучше поскорее их обновить.



Доступ к iOS 16.3 был отозван не случайно. Во-первых, Apple практически всегда запрещает установку предыдущей iOS после выхода более свежей. А во-вторых, iOS 16.3.1 исправляет несколько опасных уязвимостей, которые использовались хакерами в реальных кейсах.



Кстати, зарубежные СМИ обнаружили, что спустя неделю после выпуска iOS 16.3.1 компания Apple задним числом добавила на сайт поддержки заметку о еще трех устраненных в этой сборке уязвимостях, о которых ранее не было заявлено. Дыры позволяли злоумышленникам просматривать файлы, получив root-права, а приложениям — произвольно повышать свои права и действовать от имени системы даже из «песочницы».

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides