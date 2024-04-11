Apple выпустит новые MacBook Pro с чипами M4 и ИИ в конце 2024 года

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По словам журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple начнет переводить свои компьютеры Mac на чипы M4 в конце 2024 года. Новый процессор позволит повысить производительность для задач искусственного интеллекта.В прошлом году Apple дважды обновила MacBook Pro — в январе ноутбуки получили чипы M2, а в октябре — M3. Вполне вероятно, что анонс чипов серии M4 состоится в конце осени 2024 года.Первыми новый чипсет получат iMac, 14-дюймовые MacBook Pro и 16-дюймовые MacBook Pro, а также Mac mini. Весной-летом 2025 года на M4 перейдут 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro.Уже известно, что Apple готовится к началу массового производства чипов M4. В линейку войдут три модели с кодовыми названиями Donan, Brava и Hidra.Ожидается, что настольные компьютеры Mac с M4 получат до 512 ГБ объединённой оперативной памяти. Другие подробности пока не раскрываются.