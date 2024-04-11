Xiaomi выпустила свои первые наушники открытого типа с Hi-Res

Фархад
Xiaomi

Компания Xiaomi пополнила ассортимент аудиопродуктов новыми наушниками открытого типа — Xiaomi Open Earphones. Гарнитура предлагает эргономичный дизайн с креплением в виде крюка, который повторяет форму уха.

Внутри наушников установлены специальные динамики 17 x 12 мм, а в креплениях — гибкие провода из никель-титанового сплава, которые можно сгибать и регулировать под себя. Каждый наушник весит по 9,6 г.

Xiaomi

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Кроме того, Xiaomi Open Earphones поддерживают кодек LHDC, обеспечивающий передачу звука высокой чёткости до 96 кГц. Они также сертифицированы Hi-Res Audio Wireless Gold Label.

Среди прочих особенностей этой гарнитуры — микрофоны с ИИ-шумодавом, влагозащита IP54 и до 7,5 часов воспроизведения без подзарядки. Вместе с кейсом общая автономность достигает 38,5 часов.

Xiaomi

Xiaomi Open Earphones пока можно приобрести только в Китае по цене 699 юаней (~$100).
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Источник:
GizmoChina
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