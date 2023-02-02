iOS 16.3 исправила еще один раздражающий глюк. Проверяйте

В iOS 16.3 была исправлена ошибка, связанная с обоями на экране блокировки. На это обратил внимание ресурс 9to5Mac.
Речь идет о тех фирменных обоях, которые были добавлены в более ранние версии iOS. Напомним, что разработчики впервые лишили iOS 16 всех классических обоев, оставив доступными только одни, самые свежие. Однако более старые обои могли сохраниться у тех пользователей, кто не менял их более года. Именно они могли столкнуться с проблемой при настройке локскрина.
Согласно источнику, на iOS 16.2 пользователь, который пытался добавить виджеты или изменить шрифт часов на экране блокировки со старыми обоями Apple, сталкивался с ошибкой. Смартфон предлагал ему сменить обои на другие, в противном случае отказывался настраивать экран блокировки. Скорее всего, вместе с обоями подтягивались какие-то старые параметры локскрина из тех времен, когда он не был настраиваемым.
С выходом iOS 16.3 эта ошибка была исправлена. Теперь вы можете изменить внешний вид экрана блокировки, не потеряв старые обои, если они у вас еще сохранились.
Кстати, ранее мы рассказали, как настроить автоматическую смену обоев на iPhone.
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