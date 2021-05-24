20 апреля 2021 года Apple представила обновленный iPad Pro. Среди основных нововведений — процессор Silicon M1, аналогичный тому, что установлен в iMac 24 и MacBook Pro и Air, а также абсолютно новый для компании дисплей mini-LED в 12,9-дюймовой версии. Первые покупатели начали получать долгожданные планшеты — и в сети появилась масса жалоб на новый дисплей.
Основная претензия у всех одна — на экране множество засветов. Чаще всего они возникают вокруг контрастных белых объектов на черном фоне — например, элементов интерфейса, надписей, кнопок и даже нарисованных с помощью Apple Pencil фигур.
Пострадавшие пользователи пока не знают, считать это производственным браком или глюком системы. Apple на своей презентации рассказала, что mini-LED-дисплей отличается от обычного — LCD-панель светится вся целиком, а mini-LED состоит из множества маленьких светодиодов, свечением которых можно управлять независимо. Исходя из этой информации, можно предположить, что проблема всё же кроется в iPadOS. Возможно, из-за ошибки в системе светодиоды нового дисплея неправильно управляются процессором, из-за чего появляются артефакты. Не стоит забывать, что в новом iPad Pro установлен чип Silicon M1 — а это значит, что может иметь место и некачественная адаптация софта под него.
Стоит упомянуть, что технология mini-LED оправдывает те восторженные характеристики, которыми её наделяют. Благодаря тому, что светодиоды управляются независимо, устройство может создавать заны полного затемнения, благодаря чему черный цвет получается максимально глубоким. Вот, например, сравнение LCD-дисплея iPad Pro 2020 и mini-LED у iPad Pro 2021:
Как бы там ни было, обычно Apple добросовестно выполняет свои гарантийные обязательства, поэтому новым владельцам не о чем беспокоиться. Гораздо хуже было бы разбить или повредить дисплей — его замена обойдется в немалую сумму.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: