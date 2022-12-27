iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro упал с 26 этажа. Вот что с ним стало (фото)

Олег

iPhone


В сети рассказали, как хозяйка iPhone 12 Pro неожиданно устроила своему смартфону жесткий дроп-тест. Об этом пишут в азиатском издании MyDrivers.

Согласно источнику, женщина, живущая в многоэтажке в китайской провинции Фуцзянь, развешивала белье на балконе 26 этажа и случайно выронила свой iPhone 12 Pro. Он полетел вниз, а хозяйка в расстроенных чувствах побежала вниз поднимать то, что от него осталось. Спустившись, она с удивлением обнаружила, что смартфона там нет.

Оказалось, что айфон пролетел 24 этажа и благополучно воткнулся в пенопластовый козырек магазина. Благодаря тому, что он летел в вертикальном положении, вспененный материал смягчил удар и устройство осталось невредимым. Скорее всего, свою роль сыграла и стальная рамка корпуса iPhone 12 Pro. Небольшие царапины появились лишь на его чехле. 

iPhone 12 Pro

Женщина попросила администрацию магазина достать ее смартфон, после чего сотрудник поднялся на второй этаж достал «счастливчика».

Ранее мы рассказали о другом падении iPhone, которое закончилось далеко не так хорошо. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MyDrivers
Cсылки по теме:
Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay
Прорывная функция iPhone 14 опасна для людей, хотя должна их спасать. Бессильна даже Apple
Умелец установил сканер Touch ID в iPhone с «челкой». Идеально!

Рекомендации

Рекомендации

В России замедлили интернет
Где найти обои с «эффектом глубины» для iOS 16? Вот пять коллекций
«Тинькофф-банк» очень помог тем, кто уехал в Белоруссию и Казахстан
Молодежь нашла поисковик, который лучше Google и «Яндекса»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+513
Paspartu
Великолепная история
Сегодня в 13:19
#
kardigan
+2937
kardigan
Видимо у вас с новостями полный пи, раз вы уже докатились до таких сеогсшибательных историй.
Сегодня в 13:48
#