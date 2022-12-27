iPhone 12 Pro упал с 26 этажа. Вот что с ним стало (фото)

В сети рассказали, как хозяйка iPhone 12 Pro неожиданно устроила своему смартфону жесткий дроп-тест. Об этом пишут в азиатском издании MyDrivers.
Согласно источнику, женщина, живущая в многоэтажке в китайской провинции Фуцзянь, развешивала белье на балконе 26 этажа и случайно выронила свой iPhone 12 Pro. Он полетел вниз, а хозяйка в расстроенных чувствах побежала вниз поднимать то, что от него осталось. Спустившись, она с удивлением обнаружила, что смартфона там нет.
Оказалось, что айфон пролетел 24 этажа и благополучно воткнулся в пенопластовый козырек магазина. Благодаря тому, что он летел в вертикальном положении, вспененный материал смягчил удар и устройство осталось невредимым. Скорее всего, свою роль сыграла и стальная рамка корпуса iPhone 12 Pro. Небольшие царапины появились лишь на его чехле.
Женщина попросила администрацию магазина достать ее смартфон, после чего сотрудник поднялся на второй этаж достал «счастливчика».
Ранее мы рассказали о другом падении iPhone, которое закончилось далеко не так хорошо.
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