Владельцы iPhone позабавятся «гениальному» нововведению Android 15

Олег

Фото: Gizchina


Google позволит пользователям Android принудительно включать темную тему даже если она не поддерживается приложением. Об этом пишет lifehacker.

Сейчас смартфоны на iOS и Android обычно позволяют включать темное оформление системы, а сторонние приложения — считывать эту настройку и подстраиваться под нее. Однако если разработчики утилиты не внедрили темную тему, она не активируется. Google хочет исправить это недоразумение.

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Разработчики-энтузиасты обнаружили в свежей бета-версии Android новый скрытый переключатель «Сделать все приложения темными». Его даже удалось активировать, и в результате оформление всех сторонних приложений стало темным вне зависимости от желания разработчиков. Правда, иногда опция включает инверсию цветов и это выглядит не очень красиво.

Многие не знают, что в iOS уже много лет присутствует подобная фича под названием «Смарт-инверсия». Она находится в разделе «Универсальный доступ» → «Дисплей и размер текста» и позволяет активировать темный режим абсолютно везде, не искажая изображения. Побочным эффектом также является инвертирование некоторых цветов. 

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Источник:
lifehacker
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