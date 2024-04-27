Владельцы iPhone позабавятся «гениальному» нововведению Android 15



Google позволит пользователям Android принудительно включать темную тему даже если она не поддерживается приложением. Об этом пишет lifehacker.



Сейчас смартфоны на iOS и Android обычно позволяют включать темное оформление системы, а сторонние приложения — считывать эту настройку и подстраиваться под нее. Однако если разработчики утилиты не внедрили темную тему, она не активируется. Google хочет исправить это недоразумение.







Разработчики-энтузиасты обнаружили в свежей бета-версии Android новый скрытый переключатель «Сделать все приложения темными». Его даже удалось активировать, и в результате оформление всех сторонних приложений стало темным вне зависимости от желания разработчиков. Правда, иногда опция включает инверсию цветов и это выглядит не очень красиво.



Многие не знают, что в iOS уже много лет присутствует подобная фича под названием «Смарт-инверсия». Она находится в разделе «Универсальный доступ» → «Дисплей и размер текста» и позволяет активировать темный режим абсолютно везде, не искажая изображения. Побочным эффектом также является инвертирование некоторых цветов.