iPhone 14 Pro бьет током своих владельцев



Пользователи iPhone 14 Pro жалуются на странные ощущения во время использования смартфона на зарядке. Об этом пишет азиатское издание MyDrivers.



Согласно источнику, владельцы новенького iPhone 14 Pro сообщают в соцсетях о странных ощущениях, которые они чувствуют руками во время использования смартфона. Когда девайс подключен к зарядному устройству, пользователь, держащий его в руках, испытывает «онемение» пальцев и другие неприятные ощущения.



Китайские блогеры даже провели эксперимент. На видео можно увидеть, что индикаторная отвертка, приложенная к корпусу заряжающегося iPhone 14 Pro, выдает электрический «фон» на алюминии. Похоже, что корпус является проводником тока.







Служба поддержки уже отреагировала на эти сообщения. Apple заявляет, что массовых жалоб на проблему не поступало; кроме того, ощущение «онемения» может быть связано с напряжением на корпусе смартфона — компания назвала это нормальной ситуацией. Apple заверяет, что напряжение очень низкое и никакого вреда организму не наносит.

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