iPhone 14 Pro Apple

iPhone 14 Pro бьет током своих владельцев

Олег

iPhone 14 Pro


Пользователи iPhone 14 Pro жалуются на странные ощущения во время использования смартфона на зарядке. Об этом пишет азиатское издание MyDrivers.

Согласно источнику, владельцы новенького iPhone 14 Pro сообщают в соцсетях о странных ощущениях, которые они чувствуют руками во время использования смартфона. Когда девайс подключен к зарядному устройству, пользователь, держащий его в руках, испытывает «онемение» пальцев и другие неприятные ощущения. 

Китайские блогеры даже провели эксперимент. На видео можно увидеть, что индикаторная отвертка, приложенная к корпусу заряжающегося iPhone 14 Pro, выдает электрический «фон» на алюминии. Похоже, что корпус является проводником тока. 



Служба поддержки уже отреагировала на эти сообщения. Apple заявляет, что массовых жалоб на проблему не поступало; кроме того, ощущение «онемения» может быть связано с напряжением на корпусе смартфона — компания назвала это нормальной ситуацией. Apple заверяет, что напряжение очень низкое и никакого вреда организму не наносит. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

Dmitriy
+288
Dmitriy
99% проблемы в херовом зарядеике. Ну а фигли, комплектную зарядку apple не кладёт, народ пользуется китайским хламом.
2 часа назад в 14:04
#
+4442
Carter_Mayers
Ох уж эти китайцы, вечно всё у них не слава Богу. У большинства в других странах всё нормально а у них, то одно, то другое
2 часа назад в 14:30
#
kardigan
+2855
kardigan Carter_Mayers
Просто в колличественном соотношении их гораздо больше! Ну вот например никогда не слышал жалоб от жителей Норвегии. Поскольку там и народу меньше-соответственно и процент брака минимален! Всё просто.
час назад в 15:27
#
+3990
Gabriel
Посмотрим что скажет Эппл когда одна немассовая жалоба будет на тему остановки кардиостимулятора.
2 часа назад в 14:31
#
Mers
+4142
Mers Gabriel
Ну как что, диэлектрический чехол за 99.99$ выпустят.😄
2 часа назад в 14:34
#
+3990
Gabriel Mers
После того как выплатят по иску 1000000$
час назад в 15:15
#