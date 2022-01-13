iPhone 14 Pro


В сети появились несколько инсайдов о том, что iPhone 14 Pro может получить сразу два небольших выреза в дисплее. Об этом рассказали в MacRumors.

Согласно источнику, новые подробности рассказал известный аналитик и инсайдер Росс Янг. Он напомнил о недавней фотографии дисплейного модуля, который условно считается запчастью для iPhone 14 Pro — на нём отчетливо видны два отверстия на месте «моноброви». По его словам, снимок отображает вид дисплея изнутри. Ссылаясь также и на свои источники, Янг утверждает, что iPhone 14 Pro получит сразу два выреза в экране: один будет в форме «фасолины», а другой — обычное круглое отверстие. 

iPhone 14 Pro

Это простое решение объясняет равное количество слухов о круглой «дырке» и о «фасолине» в будущем iPhone 14 Pro. Вполне возможно, что смартфон получит сразу оба выреза. Конструктивно это можно объяснить тем, что Face ID под дисплеем всё же довольно сложно разместить, не пожертвовав точностью и скоростью распознавания. К слову, Янг считает, что сканер лица всё же «переедет» под дисплей, но только в iPhone 15, а в текущем году он разместится во втором круглом отверстии.

Хотя такое решение кажется оправданным, но визуально выглядит довольно странно — если не сказать «нелепо» — и немного не вяжется с обычным лаконичным, строгим и взвешенным дизайн-кодом Apple. Если устройство выйдет именно таким, есть риск получить волну недовольства и хейта намного большую, чем была после выхода iPhone X с «монобровью». 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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