iPhone 14 Pro «порадовал» владельцев неприятным браком дисплея. Apple разводит руками

Пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max массово жалуются на выгорание дисплея в районе Dynamic Island. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.
Согласно источнику, владельцы новинок от Apple с Dynamic Island выкладывают в интернет очень неприятные фотографии. На них можно увидеть, как на дисплее довольно свежего смартфона (он поступил в продажу всего 2-3 месяца назад) появились странные полосы и затемнения. Их характер и интенсивность различаются от случая к случаю, но расположение всегда одно и то же — вокруг «островка» Dynamic Island.
Пока неясно, являются ли эти полосы программным багом отображения картинки или же дисплей действительно так быстро выгорел в зоне «островка». Ранее мы рассказывали, что для изготовления отверстия-«фасолины» на заводе Samsung даже задействовали совершенно новую технологию прорезания матрицы.
Некоторые пользователи дефектных смартфонов обратились в службу поддержки Apple, но её сотрудники буквально разводят руками. Один из пострадавших передал ответ поддержки: до сих пор они не сталкивались со случаями выгорания матрицы на iPhone 14 Pro. Поскольку у этого счастливчика была куплена Apple Care+, то дисплей ему заменят бесплатно. Будет ли распространяться обычная гарантия на этот дефект, Apple пока не сообщила.
Тревожный факт: у некоторых владельцев iPhone 14 Pro полосы проявились спустя всего месяц после покупки смартфона.
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