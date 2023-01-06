iPhone 14 Pro Брак Apple

iPhone 14 Pro «порадовал» владельцев неприятным браком дисплея. Apple разводит руками

Олег

iPhone 14 Pro


Пользователи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max массово жалуются на выгорание дисплея в районе Dynamic Island. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.

Согласно источнику, владельцы новинок от Apple с Dynamic Island выкладывают в интернет очень неприятные фотографии. На них можно увидеть, как на дисплее довольно свежего смартфона (он поступил в продажу всего 2-3 месяца назад) появились странные полосы и затемнения. Их характер и интенсивность различаются от случая к случаю, но расположение всегда одно и то же — вокруг «островка» Dynamic Island. 

Брак

Пока неясно, являются ли эти полосы программным багом отображения картинки или же дисплей действительно так быстро выгорел в зоне «островка». Ранее мы рассказывали, что для изготовления отверстия-«фасолины» на заводе Samsung даже задействовали совершенно новую технологию прорезания матрицы. 

Брак

Некоторые пользователи дефектных смартфонов обратились в службу поддержки Apple, но её сотрудники буквально разводят руками. Один из пострадавших передал ответ поддержки: до сих пор они не сталкивались со случаями выгорания матрицы на iPhone 14 Pro. Поскольку у этого счастливчика была куплена Apple Care+, то дисплей ему заменят бесплатно. Будет ли распространяться обычная гарантия на этот дефект, Apple пока не сообщила.

Тревожный факт: у некоторых владельцев iPhone 14 Pro полосы проявились спустя всего месяц после покупки смартфона. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

Юрий Чебуков
–2
Юрий Чебуков
Хожу четвёртый год с 11 pro max и не бибикаю. Супер модель выдалась,причем яблоко раскусили и быстро с полок сняла. Жене хотел 11pro взять,так и не дождались,пришлось брать 12. Вылетают у них айфоны уже как пирожки,конечно брак сплошной(((
Вчера в 14:10
#
+477
pincher Юрий Чебуков
На горбушке есть 11-е iPhone(ы)при желании можно было б и взять😅
Вчера в 18:49
#
–3
AID_000360.5f19fb07868a48a89101850363f16e17.1959
Хорошо что я не взял 14-й про Макс у меня 13-й про Макс и все в идеале никакого заводского брака проверял
Вчера в 15:57
#
+861
Grealex
14 про почти со старта продаж. Проблем нет.
Вчера в 21:37
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