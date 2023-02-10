iPhone 15 получит USB-C, но сэкономить на кабелях вы всё равно не сможете

Олег

iPhone 15


Инсайдер раскрыл новые подробности о будущей линейке iPhone 15. В частности, в MacRumors написали, как именно будет работать порт USB-С в «яблочных» смартфонах.

Согласно источнику, замена разъема Lightning на USB-C в будущих iPhone не сильно поможет пользователям унифицировать свои зарядные устройства и дата-кабели. Как известно, сегодня Apple выдает специальные сертификаты сторонним производителям Lightning-кабелей, чтобы их шнуры работали корректно и задействовали все возможности устройства. Похоже, что с новым портом будет всё то же самое.

Инсайдер, который (по собственным заявлениям) более 25 лет работал с интегральными схемами в компании Intel, рассказал довольно неприятные подробности о планах Apple. Он говорит, что компания уже создала модифицированный порт USB-С собственной разработки и встроила туда специальную интегральную схему. Именно с их помощью сейчас происходит проверка Lightning-кабеля на оригинальность.

Судя по всему, будущие iPhone с USB-С и комплектные кабели оснастят такими ИС. Микрочипы должны будут проверять подключаемый USB-С-кабель и идентифицировать «оригинал» MFi. Если подключенный провод сделан сторонним производителем и не лицензирован Apple, скорость зарядки и передачи данных будет ограничена.

При рассмотрении этого инсайда стоит помнить, что ни одна модель iPad с портом USB-C сейчас не оснащена подобным контроллером.

Ранее мы подробно рассказывали обо всех нюансах закона Евросоюза, который обязывает Apple серьезно переделать iPhone — как физически, так и программно. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Сергей Вахтин
+95
Сергей Вахтин
Думаю, этот номер у них не пройдёт.
Сегодня в 19:35
#
–32
oskar Сергей Вахтин
Пройдёт. Формально зарядка есть ( а с какой скоростью — неважно, данные передаются ).
час назад в 22:15
#
+4237
Gabriel
Пусть делают сразу два разъема)))
Сегодня в 20:36
#
toZen
+518
toZen
Красавчики! Если всё именно так и будет, то я аплодирую стоя! Нет, я не радуюсь этому, просто этой такой изящный, чисто купертиновский яблочный финт ушами. Ну давайте признаем дорогие чинуши, что накуканить яблоко очень сложно и чревато обратным ходом 😂😂👍
час назад в 22:38
#