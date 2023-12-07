Появилась полноценная замена сервиса «Google Фото»

Александр



На Android появилась обновлённая версия приложения Proton Drive. Это облачное хранилище, и теперь оно умеет автоматически сохранять фотографии и видео.

Proton Drive, в отличие от Google Drive и Microsoft OneDrive, поддерживает двухстороннее шифрование. Данные передаются пользователем, принимаются сервером и хранятся в облаке в зашифрованном виде, посмотреть их содержимое при всём желании не может никто из посторонних, включая сотрудников Proton Drive. Даже при успешном перехвате файлы предстанут перед хакерами в нечитаемом виде, для их просмотра нужен ключ, который хранится только на устройстве пользователя.

Из-за оконечного шифрования сохранение файлов работает не совсем в автоматическом режиме: нужно открыть приложение и запустить синхронизацию. Удобство заключается в том, что не нужно закидывать в облако каждый файл по отдельности, как было раньше. В приложении также появилась новая вкладка с фотографиями и видеозаписями, отсортированными в хронологическом порядке.

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В скором времени выйдет аналогичный апдейт Proton Drive для iOS и iPadOS. К сожалению, сервис предоставляет не так много бесплатного места — всего 1 гигабайт, а за превышение этой квоты нужно оформлять платную подписку (5 долларов в месяц за 200 ГБ и 13 долларов в месяц за 500 ГБ).

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Комментарии

Seagull
–518
Seagull
Как можно этому доверять свои фото и видео ? Сегодня он есть, завтра его нет и концы в воду
Вчера в 22:19
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+51
horizon
Гигабайт?, мне Яндекс 30 дает бесплатно, и приложение диск стоит у меня на Mac/iPad/ iPhone, а здесь гигабайт, шутники🤣🤣🤣...
Вчера в 22:24
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