Появилась полноценная замена сервиса «Google Фото»





На Android появилась обновлённая версия приложения Proton Drive. Это облачное хранилище, и теперь оно умеет автоматически сохранять фотографии и видео.



Proton Drive, в отличие от Google Drive и Microsoft OneDrive, поддерживает двухстороннее шифрование. Данные передаются пользователем, принимаются сервером и хранятся в облаке в зашифрованном виде, посмотреть их содержимое при всём желании не может никто из посторонних, включая сотрудников Proton Drive. Даже при успешном перехвате файлы предстанут перед хакерами в нечитаемом виде, для их просмотра нужен ключ, который хранится только на устройстве пользователя.



Из-за оконечного шифрования сохранение файлов работает не совсем в автоматическом режиме: нужно открыть приложение и запустить синхронизацию. Удобство заключается в том, что не нужно закидывать в облако каждый файл по отдельности, как было раньше. В приложении также появилась новая вкладка с фотографиями и видеозаписями, отсортированными в хронологическом порядке.





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В скором времени выйдет аналогичный апдейт Proton Drive для iOS и iPadOS. К сожалению, сервис предоставляет не так много бесплатного места — всего 1 гигабайт, а за превышение этой квоты нужно оформлять платную подписку (5 долларов в месяц за 200 ГБ и 13 долларов в месяц за 500 ГБ).