Apple выпустила iOS 17.4 с новыми эмодзи, стенограммами подкастов и кучей других функций

Компания Apple выпустила общедоступные обновления iOS 17.4 и iPadOS 17.4 для всех владельцев совместимых устройств.
Скачать iOS 17.4 и iPadOS 17.4 можно в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».
Одним из главных нововведений в iOS 17.4 для жителей ЕС стали альтернативные магазины приложений на iPhone, альтернативные платежные системы и поддержка сторонних браузерных движков. Эти функции доступны только в европейских странах.
Всем остальным стали доступны новые эмодзи, расшифровки подкастов в фирменном приложении, секундомер в Live Activity, а также новые отчеты о состоянии батареи только в моделях iPhone 15. Полные примечания Apple к выпуску обновления приведены ниже.
Эмодзи
- На клавиатуре эмодзи появились новые символы: гриб, феникс, лайм, разорванная цепь и жесты головой.
- 18 эмодзи с изображением людей и человеческого тела теперь можно разворачивать в обе стороны.
Приложение «Подкасты» от Apple
- Благодаря расшифровке подкасты теперь можно не только слушать, но и читать: фразы в тексте выпуска выделяются синхронно с воспроизведением аудио (для подкастов на английском, испанском, французском и немецком языках).
- Тексты выпусков можно читать целиком и искать в них слова или фразы, а запись воспроизводить с нужного момента, коснувшись соответствующего места в расшифровке. При этом доступны такие функции Универсального доступа, как «Размер текста», «Увеличение контраста» и VoiceOver.
В этом обновлении исправлены ошибки и добавлены улучшения, например:
- В приложении «Музыка» и Apple Music Classical обновлена функция распознавания контента: теперь распознанное можно сразу добавлять в свои плейлисты и медиатеку.
- Siri теперь может объявлять входящие сообщения на любом из поддерживаемых языков.
- Обновленная функция «Защита украденного устройства» предлагает возможность использовать усиленные меры безопасности во всех геопозициях.
- Раздел «Состояние аккумулятора» в Настройках отображает количество циклов зарядки, а также даты изготовления и начала работы аккумулятора на всех моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro.
- Исправлена ошибка, из‑за которой изображения контактов не отображались в Локаторе.
- Исправлена ошибка на устройствах c двумя SIM‑картами, из‑за которой отображающийся в групповом разговоре номер телефона мог меняться с основного на дополнительный после отправки сообщения.
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