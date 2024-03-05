Apple выпустила iOS 17.4 с новыми эмодзи, стенограммами подкастов и кучей других функций

На клавиатуре эмодзи появились новые символы: гриб, феникс, лайм, разорванная цепь и жесты головой.

18 эмодзи с изображением людей и человеческого тела теперь можно разворачивать в обе стороны.

Благодаря расшифровке подкасты теперь можно не только слушать, но и читать: фразы в тексте выпуска выделяются синхронно с воспроизведением аудио (для подкастов на английском, испанском, французском и немецком языках).

Тексты выпусков можно читать целиком и искать в них слова или фразы, а запись воспроизводить с нужного момента, коснувшись соответствующего места в расшифровке. При этом доступны такие функции Универсального доступа, как «Размер текста», «Увеличение контраста» и VoiceOver.

В приложении «Музыка» и Apple Music Classical обновлена функция распознавания контента: теперь распознанное можно сразу добавлять в свои плейлисты и медиатеку.

Siri теперь может объявлять входящие сообщения на любом из поддерживаемых языков.

Обновленная функция «Защита украденного устройства» предлагает возможность использовать усиленные меры безопасности во всех геопозициях.

Раздел «Состояние аккумулятора» в Настройках отображает количество циклов зарядки, а также даты изготовления и начала работы аккумулятора на всех моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro.

Исправлена ошибка, из‑за которой изображения контактов не отображались в Локаторе.

Исправлена ошибка на устройствах c двумя SIM‑картами, из‑за которой отображающийся в групповом разговоре номер телефона мог меняться с основного на дополнительный после отправки сообщения.

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Компания Apple выпустила общедоступные обновления iOS 17.4 и iPadOS 17.4 для всех владельцев совместимых устройств.Скачать iOS 17.4 и iPadOS 17.4 можно в меню «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».Одним из главных нововведений в iOS 17.4 для жителей ЕС стали альтернативные магазины приложений на iPhone, альтернативные платежные системы и поддержка сторонних браузерных движков. Эти функции доступны только в европейских странах.Всем остальным стали доступны новые эмодзи, расшифровки подкастов в фирменном приложении, секундомер в Live Activity, а также новые отчеты о состоянии батареи только в моделях iPhone 15. Полные примечания Apple к выпуску обновления приведены ниже.ЭмодзиПриложение «Подкасты» от AppleВ этом обновлении исправлены ошибки и добавлены улучшения, например: