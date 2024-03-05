Xiaomi выпустила геймерский ноутбук Redmi G Pro 2024 с Intel Core i9-14900HX и RTX 4060

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Новинка представляет собой довольно мощный игровой компьютер с очень впечатляющими характеристиками по цене базового iPhone 15 Pro Max.Redmi G Pro 2024 получил процессор Intel Core i9-14900HX (14-го поколения), видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ. В ноутбуке установлена сложная система охлаждения с двумя вентиляторами, тремя тепловыми трубками и испарительной камеры. Внутри есть два интерфейса 2280 M.2 для расширения памяти до 8 ТБ и два слота под оперативку до 96 ГБ.Ноутбук также может похвастаться 16-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2,5K, частотой обновления 240 Гц, поддержкой технологии G-SYNC и яркостью в 500 нит.На торцах расположены порты: Thunderbolt 4, 3x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, UBS-A 2.0, MiniDP 1.4, Ethernet, 3,5-мм разъем для наушников и слот для карты SD.Единственный нюанс — мощный геймерский ноутбук Redmi G Pro 2024 пока можно купить только в Китае за 8999 юаней (~$1250).