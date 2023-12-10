Названо главное требование для установки следующей версии Windows

Александр



Издание Windows Central поделилось новыми слухами относительно следующего крупного обновления Windows. Известно, что Microsoft планирует добавить в свою операционную систему поддержку нейросетей и искусственного интеллекта, а это увеличит аппаратные требования к совместимым компьютерам.

По сведениям инсайдеров, для корректной работы Windows 12 потребуется процессор, оснащённый нейронным модулем (он же NPU или Neural Processing Unit). Таких процессоров не так много на рынке, в основном это новые модели Intel и AMD. Не исключено, что обновление будут устанавливаться и на устройства без такого модуля, но в этом случае часть новых возможностей операционной системы окажется недоступна.

Windows Central также пишет, что первая предварительная сборка Windows 12 будет готова к апрелю 2024 года, она будет доступна в том числе обычным пользователям. Релиз запланирован на октябрь.

Microsoft рассматривает вариант, который предполагает выпуск Windows 12 не отдельно, а в качестве крупного обновления Windows 11. Это позволит не увеличивать фрагментированность экосистемы Microsoft и перевести на новую платформу большее чиcло пользователей, поскольку переход будет для них простым, беспроблемным и бесплатным.

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Комментарии

Dmitriy
+811
Dmitriy
Там инсайдеры опять не договорились? Ибо несколько новостей назад они вещали, что 12-й не будет. :)))
Сегодня в 17:50
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tellurian
+4694
tellurian Dmitriy
Они из разных группировок 😂
2 часа назад в 19:32
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