Названо главное требование для установки следующей версии Windows





Издание Windows Central поделилось новыми слухами относительно следующего крупного обновления Windows. Известно, что Microsoft планирует добавить в свою операционную систему поддержку нейросетей и искусственного интеллекта, а это увеличит аппаратные требования к совместимым компьютерам.



По сведениям инсайдеров, для корректной работы Windows 12 потребуется процессор, оснащённый нейронным модулем (он же NPU или Neural Processing Unit). Таких процессоров не так много на рынке, в основном это новые модели Intel и AMD. Не исключено, что обновление будут устанавливаться и на устройства без такого модуля, но в этом случае часть новых возможностей операционной системы окажется недоступна.



Windows Central также пишет, что первая предварительная сборка Windows 12 будет готова к апрелю 2024 года, она будет доступна в том числе обычным пользователям. Релиз запланирован на октябрь.



Microsoft рассматривает вариант, который предполагает выпуск Windows 12 не отдельно, а в качестве крупного обновления Windows 11. Это позволит не увеличивать фрагментированность экосистемы Microsoft и перевести на новую платформу большее чиcло пользователей, поскольку переход будет для них простым, беспроблемным и бесплатным.





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