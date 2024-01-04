iPhone догонит Android-смартфоны в следующем году

Фото: MacRumors



Компания Apple собирается улучшить фронтальную камеру в iPhone 17. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, вслед за увеличением максимального разрешения снимков на основной модуль камеры айфона Apple собирается прокачать и «фронталку». С выходом iPhone 11 селфи-модуль получил разрешение 12 Мп и с тех пор в нём периодически менялась лишь светочувствительность.







В 2025 году iPhone 17 получит фронтальную камеру разрешением 24 Мп, уверен известный инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо. Именно тогда паспортные технические характеристики смартфонов Apple приблизятся к параметрам многих Android-смартфонов; несколько последних лет девайсы других производителей получают «фронталки» разрешением 24, 48 или даже более 100 Мп.



Пользователи нередко ругают фронтальную камеру iPhone за «плоские» снимки и ненатуральный тон кожи на селфи. Возможно, более высокое разрешение вкупе с алгоритмамы Apple исправят положение. Станет ли «фронталка» в iPhone 17 подэкранной, пока неизвестно.