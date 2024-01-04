iPhone догонит Android-смартфоны в следующем году

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors 

Компания Apple собирается улучшить фронтальную камеру в iPhone 17. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, вслед за увеличением максимального разрешения снимков на основной модуль камеры айфона Apple собирается прокачать и «фронталку». С выходом iPhone 11 селфи-модуль получил разрешение 12 Мп и с тех пор в нём периодически менялась лишь светочувствительность.

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В 2025 году iPhone 17 получит фронтальную камеру разрешением 24 Мп, уверен известный инсайдер и аналитик Минг-Чи Куо. Именно тогда паспортные технические характеристики смартфонов Apple приблизятся к параметрам многих Android-смартфонов; несколько последних лет девайсы других производителей получают «фронталки» разрешением 24, 48 или даже более 100 Мп.

Пользователи нередко ругают фронтальную камеру iPhone за «плоские» снимки и ненатуральный тон кожи на селфи. Возможно, более высокое разрешение вкупе с алгоритмамы Apple исправят положение. Станет ли «фронталка» в iPhone 17 подэкранной, пока неизвестно. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5539
Вася Вотафаков
Если без удорожания устройства то ок. Пригодится. Хотя по мне так это просто камера 🎥 для скайпа и иже. Лучше бы расширили возможность использовать две камеры сразу по дефолту. Например при видеозаписи.
Сегодня в 03:41
#
Misha Gynin
–55
Misha Gynin
Многие путают мегапиксели настоящие и интерполяционные, китайцы любят указывать последние в параметрах телефонов, только вот они не соответствуют реальности :)
Сегодня в 06:15
#
Chimone Arika
+199
Chimone Arika
Физический размер матрицы — это параметр, где разбиваются доводы маркетологов с мегапукселями
55 минут назад
#
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