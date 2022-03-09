Скачать обои зеленых iPhone 13 и 13 Pro, а еще несколько в стиле SE 2022

Во вторник 8 марта Apple на мероприятии Peek Performance представила iPhone 13 и 13 Pro в новом зеленом цвете. Они поставляются с новыми обоями в тон корпуса. В этой заметке мы их собрали, а еще добавили три изображения в стиле обоев iPhone SE 2022.
iPhone 13 и 13 Pro
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Обои в стиле iPhone SE 2022Оригинальные обои с новеньких iPhone SE пока еще недоступны. Тем не менее, блогер @BasicAppleGuy подготовил три изображения в стиле новинок. Мы поделимся оригинальными обоями, как только они появятся.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».
Все остальные наши подборки вы можете найти по тегу «Обои». А еще у нас есть подробная инструкция, как на iPhone или iPad менять обои в зависимости от времени суток, а также от уровня заряда батареи, с помощью быстрых команд.