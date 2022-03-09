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Обои Apple iPhone

Скачать обои зеленых iPhone 13 и 13 Pro, а еще несколько в стиле SE 2022

Георгий
2615
Обои

Во вторник 8 марта Apple на мероприятии Peek Performance представила iPhone 13 и 13 Pro в новом зеленом цвете. Они поставляются с новыми обоями в тон корпуса. В этой заметке мы их собрали, а еще добавили три изображения в стиле обоев iPhone SE 2022.

iPhone 13 и 13 Pro

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Обои в стиле iPhone SE 2022

Оригинальные обои с новеньких iPhone SE пока еще недоступны. Тем не менее, блогер @BasicAppleGuy подготовил три изображения в стиле новинок. Мы поделимся оригинальными обоями, как только они появятся.

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои

Все остальные наши подборки вы можете найти по тегу «Обои». А еще у нас есть подробная инструкция, как на iPhone или iPad менять обои в зависимости от времени суток, а также от уровня заряда батареи, с помощью быстрых команд.
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Комментарии

–11
simba77
Только обои и скачаете 😅 Купить уже не получится, бараны русские 😅😅
Сегодня в 02:11
#
Natalina
+1
Natalina simba77
Твоим языком только унитазы шлифовать, так хорошо работает))
Сегодня в 09:16
#
+1
Grealex
Зеленые обои вчера уже были.
Вчера в 20:58
#
+34
bulatnikovkv
На iPad виден текст и заголовки, на iPhone только заголовки...
9 марта 2022 в 15:26
#
+137
Mikkas
Георгий Лямин,обратите внимание,что изображения можно скачивать только через сафари с сайта www.iguides.ru,через мобильное приложение скачать невозможно,ну хоть допилите чтоли,чтобы с мобильного приложения тоже качалось 🤷‍♂️
9 марта 2022 в 13:41
#
+137
Mikkas
Тыкаю по ссылке и смотреть ниже
9 марта 2022 в 13:30
#
+137
Mikkas Mikkas
сафари неудается открыть страницу,так как неудается найти сервер 🤨
9 марта 2022 в 13:32
#
+5
vrdok
У меня кроме заголовка ничего не читается
9 марта 2022 в 13:23
#
Георгий Лямин
+4414
Георгий Лямин vrdok
Переустановите приложение
9 марта 2022 в 13:24
#
–42
Snowden
За их отношения к российским покупателям это вообще стыд и позор, в любом бизнесе простые покупатели не дожный стать жертвой политических взглядов, репрессии и т. д. И тем более такая гигантская компания, должны как-то идти на встречу и защищать их. Не знаю кому как, но это чисто моё мнение. Миру Мир 🌏
9 марта 2022 в 12:45
#
+27
Михаил Snowden
Что можно ещё ожидать от расистов
9 марта 2022 в 12:49
#