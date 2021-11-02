





Adobe подвела итоги креативной конференции MAX 2021. На ней в формате онлайн прошло более 400 тематических сессий и семинаров, записи которых доступны на сайте площадки. Компания представила серию масштабных обновлений, которые расширили возможности приложений и сервисов Creative Cloud, для знакомства с ними можно оформить бесплатную двухнедельную подписку.Участники конференции узнали о запуске новых технологий и обновлениях флагманских продуктов Adobe. Компания продемонстрировала бета-версии веб-интерфейсов Photoshop и Illustrator, которые открывают доступ к функциям быстрой правки, ретуширования и коррекции через браузер. Adobe создала удобную среду для совместного редактирования видео на базе Frame.io и впервые представила пространства для командного взаимодействия Creative Cloud Spaces и Creative Cloud Canvas. Другими новинками стали технологии установления авторства Content Credentials и система платных подписок для монетизации контента на Behance. Чтобы все желающие смогли изучить и протестировать новые возможности, компания запустила бесплатную двухнедельную подписку на Creative Cloud, которую можно оформить до 5 ноября.Сессии и семинары на Adobe MAX 2021 проводили дизайнеры, иллюстраторы, фотографы, видеографы, актёры, музыканты и другие лидеры креативной индустрии. В их число вошли Хосе Андрес, Риз Ахмед, Зази Битц, Брайан Крэнстон и Аарон Пол, Генри Голдинг, Кейси Найстет, Тильда Суинтон, Янг Таг, Хлоя Чжао и группа Imagine Dragons. Эти и другие выступления можно увидеть и сейчас, после окончания конференции. Adobe оставила их записи в открытом доступе, чтобы творческие люди могли с большей пользой проводить время самоизоляции. 29 часов обучающего контента опубликованы на сайте Adobe, сессии разделены на тематические категории.