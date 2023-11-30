Из Play Маркета и App Store пропали приложения нескольких российских банков

Александр
Фото: Unsplash

Компании Google и Apple удалили из своих магазинов приложения банков, попавших в санкционные списки в США и Евросоюзе. Эти приложения больше нельзя скачать из маркетов, поэтому не рекомендуется их удалять, если они у вас установлены.

Из Play Маркета были убраны приложения «Почта Банка», «Хоум Банка», банка «Русский Стандарт», «Абсолюта» и «Всероссийского банка развития регионов». То же самое касается App Store, но в нём остаются приложения «Русского Стандарта» и «Хоум Банка».

Не исключено, что банки постараются обойти санкции и опубликовать свои приложения под другими названия, замаскировав их под неизвестные сервисы. Ранее в этом были замечены попавшие под санкции «Сбер», ВТБ и «Альфа-Банк». В случае с Android-устройствами приложения можно будет скачать с сайтов самих банков, а также из российских маркетов (например, RuStore).
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Комментарии

EDD
+406
EDD
Никогда такого не было и вот опять.
2 часа назад в 12:13
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