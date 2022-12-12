Мошенничество Санкции Россия

Из-за санкций появился новый хитрый способ обмана россиян в интернете

Олег

Санкции


В России набирает обороты новая схема мошенничества в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новые способы и схемы обмана появляются в интернет-пространстве регулярно. Согласно источнику, очередная мошенническая схема возникла на фоне антироссийских санкций. Речь идет об ограничениях, касающихся криптоактивов граждан России; некоторые крупные иностранные криптобиржи обязаны либо вовсе перестать обслуживать россиян, либо заморозить их активы, либо ограничить операции в пределах определенной суммы.

В связи с описанными ограничениями в сети стали всё чаще появляться предложения по выводу замороженной криптовалюты россиян из-под блокировки. Часть предложений поступает от реальных специалистов, которые действительно знают, как разблокировать средства (например, путем переоформления аккаунтов со сбросом KYC); однако за свои услуги они просят от 35 до 85% от разблокированных активов.

Большая же часть предложений являются мошенническими. Злоумышленники предлагают россиянину перевести замороженную криптовалюту на их счет, и обещают перенаправить деньги за неё на его банковскую карту, оставив себе лишь заранее оговоренную комиссию за услуги. На деле же эти люди исчезают с радаров сразу после получения активов на свой кошелек. Некоторые россияне, движимые отчаянием, соглашаются на такие рискованные предложения и остаются ни с чем. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4825
tellurian
Грабёж средь бела дня
47 минут назад
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