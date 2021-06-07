WWDC 2021

7 июня стартует конференция для разработчиков WWDC 2021. В этом году, как в прошлом, она проходит в онлайн-формате.

Это мероприятие обычно предваряет keynote — небольшое мероприятие, на котором сотрудники Apple (включая гендиректора компании Тима Кука) рассказывают о предстоящих нововведениях в операционных системах и сервисах. Обычно именно так проходит презентация новых версий iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

Этот год вряд ли станет исключением и конференция WWDC 2021 наверняка начнётся с рассказа об особенностях готовящихся к выпуску обновлений iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15. Также есть вероятность, что на этом мероприятии будут показаны новые «железные» продукты — например, обновлённые модели MacBook Pro.

WWDC 2021 будет проводиться в Apple Park (город Купертино, штат Калифорния, США), начало мероприятия — 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по Москве). Apple организует вещание на нескольких площадках, включая YouTube, поэтому смотреть вступительную презентацию и последующие лекции смогут все желающие.

YouTube

Самый простой способ смотреть WWDC 2021 — включить стрим на YouTube ближе к началу мероприятия. YouTube работает везде — на компьютерах, смартфонах, планшетах, телевизорах и прочих гаджетах.



Не исключено, что российские блогеры будут ретранслировать стрим со своими комментариями (но такие стримы могут блокироваться по жалобе Apple, как неоднократно происходило с каналом Wylsacom).

Сайт Apple

Смотреть трансляцию WWDC 2021 на сайте Apple можно в браузере Safari на iPhone, iPod touch, iPad и Mac или на компьютерах с Windows 10 в любых браузерах с поддержкой H.264 и AAC (Chrome, Firefox, Edge и т. д.) Запись трансляции сохранится и будет доступна на сайте некоторое время после завершения мероприятия.

Приложение Apple TV

WWDC 2021 будет транслироваться на приставке Apple TV, а также в приложении Apple TV на iPhone, iPad и Mac. Найти трансляцию можно через поиск (вписав WWDC) или в разделе «Смотреть». Так же, как и в случае с сайтом, запись сохранится на какое-то время.

Приложение и сайт Apple Developer

Трансляция также организована в приложении Apple Developer и на сайте Apple для разработчиков.


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