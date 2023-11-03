Как откатиться с macOS Sonoma на macOS Ventura





Прошло чуть больше месяца с момента релиза большого обновления macOS — Sonoma. Энтузиасты в первых рядах установили систему и успели оценить её нововведения, например, виджеты на рабочем столе или 3D-эффекты в видеозвонках.



Но что, если вам не нравится, как работает macOS Sonoma? Может быть, на вашем Mac проявляются баги системы или же перестали работать необходимые приложения и плагины. В таком случае можно откатить Mac на предыдущую macOS Ventura.





Подготовка

Далее вам потребуется:

Скачанный образ macOS Ventura (или более старый)

Флеш-накопитель емкостью не менее 16 Гб

Пара часов времени.

Подготовка macOS

Вставьте флешку в Mac и переименуйте её на MyVolume

Откройте «Терминал» и наберите sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Нажмите Enter

Введите пароль, который вы используете для разблокировки Mac; во время ввода символов не будет видно, но на самом деле они вводятся.

Нажмите Enter, потом наберите латинскую букву Y и подтвердите снова

и подтвердите снова Загрузочная флешка записывается около 15-20 минут.

Откат macOS

Внимание! После дальнейших шагов все данные на вашем Mac будут безвозвратно стерты! Откат macOS удаляет ваши файлы, приложения и настройки.

Нажмите на кнопку включения и сразу зажмите alt/option

Отпустите кнопку, когда увидите на экране выбор загрузочного диска

Клавишами со стрелками выберите вашу флешку и нажмите Enter

Подождите, пока режим восстановления загрузится — это может занять несколько минут в зависимости от скорости накопителя.

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится меню восстановления

Введите пароль аккаунта Mac, если потребуется

Выберите кнопками на клавиатуре вашу флешку (с логотипом macOS) и подтвердите выбор через Enter.

Подождите загрузки — она может идти несколько минут.

Когда флешка прогрузится, вы увидите окно с несколькими утилитами

Нажмите на «Дисковую утилиту»

Выберите «Вид» → «Показать все устройства»

Щелкните на ваш SSD и выберите «Стереть»

Закройте «Дисковую утилиту»

Выберите вариант «Установка / переустановка macOS»

Следуйте подсказкам установщика

Дождитесь, пока macOS будет развернута на вашем Mac.

Если вы не создавали резервную копию Time Machine перед тем, как обновиться на macOS 14, то придется сначала сохранить самые важные файлы и данные на внешнем диска, а уже потом откатывать систему. В процессе установки прошлогодней ОС внутренний накопитель будет полностью очищен.Подключите внешний диск и скопируйте на него файлы из папок «Документы», «Загрузки» или любых других, которые вам необходимы. Сделайте фото или скриншот списка установленных приложений, чтобы после переустановки ничего не забыть.Скачайте образ нужной вам системы в формате DMG. Вот ссылки на версии macOS пяти последних лет:Когда образ загрузится, Mac может отобразить ошибку его запуска — не пугайтесь. Просто закройте это окно и пройдите в Finder → «Программы». Найдите там загруженный файл macOS. Если скачать из App Store не получилось, попробуйте поискать нужную сборку в интернете.Теперь нам нужно записать образ системы на флешку в установочном формате. Для этого воспользуемся Терминалом:Эта строка сработает, если образ macOS в формате .app находится у вас в папке «Программы» (по умолчанию при загрузке с App Store он попадает именно туда). Если вы скачивали macOS со стороннего сайта, положите образ системы в папку «Программы», а потом открывайте «Терминал».Когда флешка запишется, всё готово для установки macOS.Теперь можно приступать к установке. Зайдите в «Настройки» и отвяжите Mac от аккаунта Apple ID — так вы избавитесь от глюков на сервере при повторном входе после отката.Выключите ваш Mac и вставьте флешку с развернутой на ней macOS.Готово! Проходите первичную настройку, подключайте ваш Apple ID и восстанавливайте резервную копию Time Machine. Если копия не создавалась, то проходите все шаги до рабочего стола и переносите файлы с внешнего диска на компьютер. Далее можно приступать к установке и настройке приложений.