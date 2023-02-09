Как отобразить полный адрес веб-сайта в адресной строке Safari на macOS

Откройте Safari → «Настройки»

Выберите вкладку «Дополнительно»

Установите галочку на пункте «Показать полный веб-адрес».

Если вы пользуетесь Safari на Mac или MacBook, то знаете, что по умолчанию в адресной строке отображается только доменное имя сайта. Это сделано из эстетических соображений, но иногда может быть неудобно.Если вам нужно всегда видеть полный адрес веб-сайта в адресной строке, нужно включить одну настройку:Готово! Теперь браузер будет всегда показывать полный адрес. Учтите, что если он очень длинный, то будет выходить за пределы строки — чтобы просмотреть его полностью, просто кликните по нему.