Как отобразить полный адрес веб-сайта в адресной строке Safari на macOS

Олег

Safari


Если вы пользуетесь Safari на Mac или MacBook, то знаете, что по умолчанию в адресной строке отображается только доменное имя сайта. Это сделано из эстетических соображений, но иногда может быть неудобно.

Если вам нужно всегда видеть полный адрес веб-сайта в адресной строке, нужно включить одну настройку:
  • Откройте Safari → «Настройки»
  • Выберите вкладку «Дополнительно»
  • Установите галочку на пункте «Показать полный веб-адрес».
macOS

Готово! Теперь браузер будет всегда показывать полный адрес. Учтите, что если он очень длинный, то будет выходить за пределы строки — чтобы просмотреть его полностью, просто кликните по нему. 

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Источник:
iDownloadBlog
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