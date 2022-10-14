Как подключить «VK Музыку» бесплатно до конца года

Компания VK предлагает приятную акцию для новых пользователей своего стриминг-сервиса «Музыка». Об этом сообщает официальный Telegram-канал VK.
Согласно источнику, акционное предложение доступно лишь тем, кто раньше никогда не пользовался «VK Музыкой». Если подключить акционную подписку до 15 ноября, то она будет бесплатной до конца 2022 года. Получается, что сейчас есть возможность получить в подарок два с половиной месяца использования музыкального стриминг-сервиса. За это время вы точно поймете, нравится ли он вам и готовы ли вы за него платить.
Чтобы воспользоваться предложением, VK рекомендует перейти по специальной промо-ссылке и следовать подсказкам.
По желанию вы можете установить напоминание на 30 декабря, чтобы не забыть отключить подписку и предотвратить списание средств.