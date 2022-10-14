VK Музыка

Как подключить «VK Музыку» бесплатно до конца года

Олег

VK


Компания VK предлагает приятную акцию для новых пользователей своего стриминг-сервиса «Музыка». Об этом сообщает официальный Telegram-канал VK.

Согласно источнику, акционное предложение доступно лишь тем, кто раньше никогда не пользовался «VK Музыкой». Если подключить акционную подписку до 15 ноября, то она будет бесплатной до конца 2022 года. Получается, что сейчас есть возможность получить в подарок два с половиной месяца использования музыкального стриминг-сервиса. За это время вы точно поймете, нравится ли он вам и готовы ли вы за него платить.

Чтобы воспользоваться предложением, VK рекомендует перейти по специальной промо-ссылке и следовать подсказкам.

По желанию вы можете установить напоминание на 30 декабря, чтобы не забыть отключить подписку и предотвратить списание средств. 

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Источник:
VK
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Комментарии

+57
Slawoc.M
Пройти по непонятной ссылки и вести свой пароль от контакта))))) прикольная безопастность
Вчера в 21:21
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Cislotnik8
+5
Cislotnik8
Спасиб огромное! До 30.12.2022 активировал!
Вчера в 22:02
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+50
MRS
Сначала показывало после ввода всех данных, после сбоя ввода карты сбросило все(
Вчера в 22:49
#
Влад Соло
+531
Влад Соло
Нахой нужен этот вк. Даже бесплатно нахой. Особенно когда нет вк😂
2 часа назад в 00:31
#