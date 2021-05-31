Android-смартфон требует ввод пароля каждые 72 часа, чтобы подтвердить вашу личность. Бывает так, что этот пароль забывается. Например, вы купили новый телефон и придумали для него новый пин-код, а в итоге остались без доступа ко всем данным.

Ряд производителей предлагают сброс до заводских настроек в выключенном состоянии. Например, у Huawei для этого нужно удерживать кнопку питания 10 секунд.

Но что делать, если по какой-то причине этот способ вам не доступен, но нужно как-то отключить блокировку и активировать любой Android-смартфон, будь то Samsung, Xiaomi, realme или Huawei? В этом вам поможет программа PassFab Android Unlocker. Она вносит необходимые изменения на системном уровне, и вы в итоге получаете «чистое» устройство — с возможностью привязки к новому аккаунту.

Как это сделать?

Скачайте программу PassFab Android Unlocker с официального сайта разработчика, установите её и запустите. Она доступна как для Windows, так и для macOS.

У PassFab Android Unlocker широкая совместимость с программным обеспечением. Она работает со всеми версиями Android, включая даже самую первую Android 1.0.

Механика работы приложения максимально простая. Для разблокировки Android-смартфона достаточно выполнить три действия.







1. Подключите Android-смартфон к компьютеру по проводу

2. Дождитесь, пока программа распознает подключенное устройство и подтвердите решение сбросить данные

3. Удалите пароль блокировки экрана. Ваше устройство сбросится до заводских настроек

Удобная функция для смартфонов со вторичного рынка

Другая практичная возможность PassFab Android Unlocker — отвязка аккаунта Google от смартфона, в частности Samsung.

Сброс до заводских настроек с помощью кнопки питания помогает, если у вас на руках ваш телефон, и вы знаете пароль от Google-аккаунта. А представьте, что вы купили смартфон на вторичном рынке, но предыдущий владелец не отвязал аккаунт Google. В этом случае после сброса настроек вы застрянете на стадии активации устройства.

Решение проблемы — PassFab Android Unlocker. Просто сделайте то же, что описано пунктом выше. Он удалит все данные со смартфона Samsung, включая привязку к аккаунту Google, и вы продолжите пользоваться.

PassFab Activation Unlocker — платная программа. Для того чтобы в полной мере воспользоваться её возможностями, необходимо оформить подписку на месяц, год или безлимитно. Программа выпущена как для Windows, так и для macOS.

В PassFab Activation Unlocker всегда используется новейшая утилита, которая взламывает самые свежие сборки Android (в том числе экспериментальные бета-версии) и совместима почти с любыми брендами и моделями Android-смартфонов





