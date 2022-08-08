Как скопировать текст с картинки, фото или видео на iOS 16. Это удобнее, чем перепечатывать

Функция Live Text впервые появилась в 2021 году вместе с iOS/iPadOS 15. Она распознавала текст на фотографиях и картинках и позволяла выделить его для дальнейшей работы — это гораздо удобнее, чем запоминать или перепечатывать.
В iOS 16 «Живой текст» прокачали очень серьезно. Режим получил несколько новых возможностей и поддержку новых языков. Все подробности мы собрали в этом тексте при помощи MacRumors.
1. Текст в видео
Это самое серьезное нововведение в Live Text — теперь функция умеет распознавать текст не только на картинках, но и в видеороликах прямо во время воспроизведения. Всё что от вас требуется — поставить видеоролик на паузу и удерживать палец на нужном слове или фразе.
Текст распознается автоматически, и смартфон предложит варианты работы с ним: скопировать, перевести на другой язык и так далее. Зону выделения текста можно регулировать синими маркерами вручную.
2. Переводчик
Переводить текст iOS могла с 2021 года, но теперь функциональность расширилась. Начиная с iOS 16, вы сможете переводить распознанный текст прямо в видоискателе камеры — даже не придется делать фото. Просто нажмите на кнопку Live Text и устройство всё сделает за вас.
3. Новые языки
В iOS 16 «Живой текст» стал работать с японским, корейским и украинским языком. Ранее уже распознавались английский, китайский, французский, немецкий, испанский, итальянский и португальский.
При этом перевод распознанного текста может осуществляться на любые другие, включая русский.
4. Spotlight
Теперь сквозной поиск Spotlight умеет искать текст на картинках. Это работает при помощи нейронных ядер. Если искомое слово встречается на ваших фотографиях — оно будет обнаружено.
Требования для Live Text
Напомним, что для полноценной работа «Живого текста» вам необходим iPhone/iPad с чипом Apple A12 и новее (iPhone Xs/ Xs Max/ XR, iPad Air 3, iPad mini 5 и новее), а также любой Mac и MacBook, официально совместимый с macOS Ventura.